El IES As Barxas consigue un segundo premio en "O Museo de Pontevedra en curtametraxes"

El Instituto As Barxas de Moaña ha conseguido un segundo premio dotado con 1.000 euros, en la categoría alevín, en el I Festival "O Museo de Pontevedra en curtametraxes", cuyos galardones se entregaron ayer en Pontrevedra. El instituto moañés ganó con el trabajo "Teño medo as palabras". El certamen, para poner en valor el patrimonio del museo, está dotado con 9.000 euros en premios.

En la categoría infantil (alumnos de 5º y 6º de primaria) ganó el primer premio el colegio Salvador Moreno de Pontevedra, con "A vida dentro do cadro de don Ramón". El CPI Curros Enrñíquez de Pazos de Borbén se llevó el 2º con "Visita o Museo" y los dos accésit fueron para el CEIP Maillón de Nigrán y para el CEIP Riomaior de Vilaboa que presentó "A mellor recicl-arte no mueo". En alevín el 1º premio fue para el NEE Barros Fernández de Marín y en cadete se llevó el premio el IESSánchez Cantón de Pontevedra con "Cousas do Museo".