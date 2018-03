El fuerte viento del sudoeste arrebata la arena de las playas de Cangas y encharca O Con

El fuerte viento del Sudoeste se coló en la ría de Vigo a la hora de comer, justo después de que los barcos de los mariscadores regresaran a puerto. A eso de las 15.00 horas empezó a sentirse el rigor del viento en el puerto de Cangas, en sus playas, ya sin apenas arena de lo mucho que crecía la marea. El destrozado helipuerto de Cangas era un buen lugar para ver saltar las olas, pero donde se podía comprobar la fuerza de la naturaleza era en la última curva de Rodeira, o la primera, según se mire, allí justo donde el lugar se conoce como el Muelle Roto, con mayúsculas. Las olas alcanzaban la carretera al impactar con el muelle y rebotar en el muro que aguanta la carretera. Era un buen lugar para sacar fotografía y la gente se lanzó a ello, no si pagar el precio de una buena mojadura. Esta intensidad de viento y oleaje duró hasta pasadas las 16,30 horas y el cielo y el mar se volvieron otra vez plomizos a partir de las 18.00 horas. Pero no se registraron incidencias por este temporal y el transporte de ría no paró en esta ocasión.