Chillón asegura que la piscina municipal funciona con un contrato prorrogado

El concejal de Educación y Deportes del Concello de Cangas, Xoán Carlos Chillón, no está conforme con el informe de Intervención, que revela que la piscina municipal está funcionando sin contrato de prestación de servicios. Asegura que existe, porque es una prórroga del que se firmó en enero de 2017. Concretamente, la junta de gobierno local aprobó la prórroga en la sesión del 26 de diciembre de 2017, por la duración de un año. Asegura que la empresa está cobrando y que el contrato lleva la firma del propio alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, de lo contrario "estariamos cometendo unha irregularidade cada mes". Asegura no entender demasiado las razones por las que Intervención asegura que la piscina municipal funciona sin ningún tipo de contrato.

Conflicto

Fue el grupo muinicipal del PP quien reveló el contenido del informe de Intervención en relación a la piscina muncipal, de ahí que Xoán Carlos Chillón replique con esta contundencia, poniendo incluso sobre la mesa el contrato que une a las partes. Cabe recordar que hubo un problema en la licitación del concurso de la piscina, por lo que la adjudicación de la misma se suspendió y ahora el conflicto fue resuelto por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que estimó parcialmente el recurso de la empresa Eulen, y anuló la licitación. Más tarde, el Concello de Cangas presentó un recurso contencioso contra la citada decisión, que están pendiente de resolver. Chillón está convencido de que se le dará la razón al Concello, que no obró de mala fe y que incluso en el caso de que el resultado del contencioso sea negativo, el Ayuntamiento no tendría que devolver dinero. Recordar que, según el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contracueles del Ministerio de Hacienda, la mesa de contratación "no respectó una regla esencial del procedimiento, la relativa a la valoración de los criterios subjetivos".

Incremento de abonados

Por otra parte, el concejal de Educación y Deportes señala que la piscina municipal sigue creciendo y que el mes de febrero se cerró con 870 abonados, 1.376 usuarios y 274 cursillistas. Asegura también Xoán Carlos Chillo, respecto a la scríticas de la no total municipalización del servicio, que el Plan de Ajuste aprobado en su día por el PP del Gobierno Central con el goiberno muncipal del PP de Cangas imposibilita este procedimiento. "Habería que incorporar na RPT un número de arrredor de 10 personas que non se daría autorización. Avanzar cara ea forma dexestión está na nosa folla de ruta", recalca el concejal de Deportes.