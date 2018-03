Alfombristas e Iglesia consensúan celebrar el Corpus en el Virxe Milagrosa y la comisión renuncia a seguir

La asociación de alfombristas de Bueu y la Iglesia han sentado ya las bases para la celebración del Corpus de este año, que todo indica que será más tranquilo que el de 2017. Las dos partes mantuvieron esta semana una reunión para tomar una serie de decisiones fundamentales para poder continuar con el resto de los preparativos. La prioridad era determinar dónde se celebrará la misa previa a la procesión y la directiva de los alfombristas y el nuevo párroco de Bueu han consensuado que por segundo año consecutivo tenga lugar en el colegio Virxe Milagrosa, que cuenta con una capilla. La incógnita es saber si habrá fiesta, toda vez que la comisión comunicó hace tiempo su renuncia debido a los problemas registrados el año pasado.

La presidenta de la Asociación Alfombras Corpus Bueu, Carmen Santos, y el nuevo párroco, José López [tomó posesión en octubre], se mostraron de acuerdo en que la eucaristía tenga lugar en la capilla del colegio Virxe Milagrosa, que es un lugar de culto. Las dos partes también se mostraron de acuerdo en que si la meteorología lo permite la misa podría celebrarse en la pista deportiva del colegio, con un mayor aforo.

Los alfombristas querían conocer la opinión de la Iglesia cuanto antes para poder afrontar el resto de la logística y descartar la necesidad de solicitar una subvención para colocar una carpa en la Praza Massó. "Ha sido una decisión consensuada entre las dos partes. Al acabar la misa la procesión saldrá hacia la calle Pazos Fontenla en dirección a Banda do Río y completará el recorrido habitual estos últimos años para volver al colegio", explicaba Carmen Santos.

Con esta decisión se quiere recuperar el clima de normalidad que había hasta el año pasado, cuando a última hora se decidió llevar la misa solemne desde la Praza Massó, que era donde estaba previsto inicialmente, a la capilla del colegio Virxe Milagrosa.

No obstante, aquella polémica sigue aún muy presente en el seno de la comisión de fiestas, que ya comunicó hace tiempo su decisión firme de apartarse de las celebraciones del Corpus. "Este ano imos a centrarnos nas festas do Carme", explica su presidente, Darío Campos, que no esconde las razones de la renuncia. "O ano pasado fíxoselle moito dano á comisión, chegándose á lectura dun escrito desde o púlpito no que se aludía directamente a min. Ao noso entender despois non houbo unha rectificación nin propiamente unhas desculpas", afirma.

Sin vuelta atrás

La postura de la comisión es inamovible, al menos para este año, por lo que probablemente la asociación de alfombristas tendrá que asumir a mayores la contratación de una banda de música para acompañar a la procesión por las alfombras florales y los tradicionales fuegos de pirotecnia.