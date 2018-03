248 jornadas lectivas entre este curso y el próximo

"Flexibilidade"

Chillón también asegura que no se resentirá la calidad de los menús y que se mantendrán las ratios de personal -número de monitores que deben atender a los comensales-, que fue uno de los principales escollos que apuntaron las empresas para renunciar a la convocatoria anterior. No está tan claro cómo repercutirá la mayor "flexibilidade" para las empresas en aspectos como la coordinación del servicio, que debe garantizarse pero "non ten que ser presencial" y otros que "non afectan ao esencial", según recalcaron los responsables municipales.