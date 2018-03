El volcado informático de los fondos de la biblioteca obliga a suspender el servicio de préstamo de tarde

El volcado informático de los 27.000 títulos que tiene la Biblioteca Central de Cangas, ubicada en la Casa de la Cultura, es el principal motivo por el que no se realizan préstamos de libros durante el horario de tarde, según manifestó el concejal de Cultura del Concello de Cangas, Héitor Mera (BNG). El edil también menciona que otra de las causas es que por la tarde solo está pendiente de la biblioteca el conserje, que no es personal adecuado para obligarlo a atender el servicio de préstamos de la biblioteca, de ahí que próximamente se realizará un movimiento de personal para que la biblioteca esté atendido por personal especializado también durante las tardes. Héitor Mera afirma que provisionalmente se cubrirá la plaza de tarde con personal existente, por lo que es posible que para la semana ya vuelva a funcionar el servicio de préstamo. También señala que el Concello de Cangas contratará una persona más encargarse de estas tareas. La Biblioteca Central de Cangas tiene más trabajo y más público en horario de tarde, cuando no está la bibliotecaria titular. Héitor Mera también señala que el vertido informático de los fondos de la biblioteca permitirán también un mayor control de los mismos y ayudará a reducir el índice de morosos, que no lo considera alto.

Por su parte, Cangas Decide señala que la situación actual de la biblioteca no es un síntoma de abandono, sino una falta de respeto hacia los usuarios de la biblioteca. "Aunque llevamos tiempo denunciándo quejas sobre el abandono de la biblioteca, falta de sensibilidad hacia los usuarios, en la que se solicita una ampliación de horarios, ahora nos encontramos con la suspensión del servicio de préstamo de libros. Cangas Decide presentó una pregunta sobre los motivos que llevaron a la anulación de este servicio y se exige que se restablezca de forma inmediata".

Cangas Decide solicita una ampliación de los horarios sobre todo en épocas de exámenes en donde la afluencia de escolares hace necesario un esfuerzo mayor.

Asegura esta formación política que la falta de sensibilidad del grupo de gobierno y la dejadez del concejal de Cultura hace que muchos usuarios se planteen la recogida de firmas par exigir que se tomen medidas.

Hay también numerosas quejas por la decisión adoptada, supuestamente por la bibliotecaria, de cerrar una de las puertas que dan a una de la salas de lectura y que obliga a los usuarios a circular obligatoriamente por las escaleras de caracol que hay en el interior del inmueble.