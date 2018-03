Miriam FerRadáns: "Vivir de nena con adultos permitiume agudizar o inxenio"

-Nesta altura xa ten dous libros publicados, "Deshabitar unha casa" e "Nomes de fume", pero gustaríanos saber os seus inicios. Quizais houbo algún elemento que lle marcou?

-Creo que vivir de nena nun ambiente de adultos. Iso permitiume agudizar o enxeño para estar entretida, e onde digo enxeño, digo imaxinación.

-Desde o 2012 no que gañou o 3º premio Xuventude Crea ata o 2016 co Xosemaría Pérez Parallé, conseguiu unha manchea de premios, algúns tan recoñecidos como o Francisco Añón ou o Leiras Pulpeiro. En que medida cre que che axudaron no afianzamento da túa escrita?

-Déronme seguridade para continuar. Nomes de Fume non existiría se non gañara con Deshabitar unha casa. Creo que os premios son importantes dándolles a importancia xusta pero non deixa de ser un recollecemento agradábel..

-No 2016 publica "Deshabitar unha casa" e nese mesmo ano "Nomes de fume". Que diferenzas establece entre eles?

-"Nomes de Fume" está máis puído, máis medido e traballado mentres que en "Deshabitar" os poemas son máis froito da fluidez do momento e quixen deixalos así. Pero non sei se falaría de continuación como tal. Son case coetáneos e están escritos pola mesma persoa pero non son primeira e segunda parte.

-"Nomes de fume" fala de casas escuras, de nomes prohibidos, de lazos que matan, ausencias, silencio, medo? Non podemos dicir que sexa un libro amábel.

-Non pretendía que o fora. A realidade das persoas tampouco o é.

-Para os que somos de aldea recoñecémonos na tribo, no sentido de pertenza a unha comunidade na que, aínda sendo un dos seus, non sempre é acolledora. Gustaríanos que nos falara disto.

-Vivimos en comunidade, nacemos formando parte dunha tribo máis ou menos extensa. No caso das aldeas trátase dun feito máis marcado: dende que nacemos pertencemos a unha casa aludindo ao significado extenso da mesma: a construción, os lazos, o sangue, os tabús, o pasado?e unha nace carecendo de todas esas etiquetaxes que lle son impostas. Debemos aceptar o rol ou quedamos fóra dela, e que pasaría se somos expulsados da tribo? se somos negados? a tribo afoga pero non mata, esa é a trampa.

-Ten xa no horizonte cal vai ser o seu próximo proxecto.

-Acabo de escribir o limiar do novo traballo discográfico de Xabier Díaz, algo que me fixo moi feliz e agora teño un proxecto en mente vinculado coas letras e cos rapaces pero é mellor deixalo aí polo de agora.

(*) Directora da Lonxa Literaria de Moaña