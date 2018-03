La aprobación del presupuesto de Cangas para 2018, pendiente de "flecos" con la plantilla

El gobierno tripartito de Cangas mantiene la previsión de llevar la aprobación del presupuesto municipal para este año al pleno ordinario de marzo, que no será el día 30, último viernes de mes, por coincidir en Semana Santa y ser jornada festiva. El alcalde, Xosé Manuel Pazos, asegura que el documento está "moi avanzado", aunque quedan algunos "flecos" pendientes, como una nueva entrevista con representantes de la junta de personal y el comité de empresa que se celebraría "a vindeira semana" y con la que confía en cerrar ese capítulo.

El regidor recuerda que ya hubo un primer encuentro con la plantilla en la que se recogieron sus demandas y se le planteó una oferta, y que las diferencias entre las partes "non son tan significativas como para supoñer un atranco insuperable" a la aprobación del documento presupuestario, aunque esas diferencias deben limarse. "Máis que en discrepancias co persoal, o debate está en facer un documento realista e para iso tivemos que agardar os datos reais de peche do exercicio 2017, que acaban de entregarse", recalca Xosé Manuel Pazos.