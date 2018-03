Aparece un proyectil de la Guerra Civil en el sótano de una vivienda en obras en Ons

Unos albañiles que trabajaban en la adaptación de un baño para discapacitados y acondicionamiento de habitaciones en el sótano de una vivienda en la isla de Ons se encontraron entre los escombros un proyectil de uso militar, de similares características a los utilizados en la Guerra Civil Española (1936-1939). El hallazgo ocurrió el martes, en concreto, en la vivienda número 10 de la isla, que alberga el conocido restaurante Casa Checho.

Los operarios pusieron el hallazgo en conocimiento del personal del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, al que pertenece Ons, y se comunicó a la Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil de Pontevedra, que activó el protocolo de actuación por parte de los Tedax de desactivación de explosivos, con el apoyo del Servicio Marrítimo provincial. Por la tarde-noche, y a pesar de las malas condiciones meteorológicas, se desplazó el equipo Tedax para la retirada y neutralización del proyectil. Las labores, tal y como confirma la Guardia Civil, se realizaron sin incidentes, con las prevenidas medidas de seguridad, ya que en caso de no poder desactivarlo, se tendría que explosionar en la isla. El equipo confirma que se trata de un proyectil de artillería, de calibre (88mm), proveniente de la pasada Guerra Civil. Fue neutralizado pero aún no se destruyó. Sobre su carga,señalan que normalmente suele ser inerte aunque hasta que se destruya no se sabrá.

La Guardia Civil recuerda que la forma de actuar ante el hallazgo de algún artefacto explosivo consiste en no tocar, ni manipular el objeto y avisar de inmediato a la Guardia Civil a través del teléfono 062.

Otros hallazgos en Moaña

El pasado mes de noviembre los Tedax también tuvieron que acudir a Moaña al aparecer una granada de mano de la Guerra Civil Española en un muro de piedra que circunda una vivienda particular. El artefacto lo encontró el propietario cuando realizaba labores de limpieza en la finca y en el propio inmueble. El vecino puso el hecho en conocimiento de la Guardia Civil, cuyos agentes se encargaron de las medidas de prevención.

En marzo de 2017 también se hacía público el hallazgo por parte de otro vecino de Moaña de un proyectil de mortero en un finca en Couso. Estaba enterrado y oxidado y con unos orificios en la parte superior, por lo que ya se había utilizado.medía unos 15 centímetros y pesaba más de medio kilo. El vecino lo encontró cuando realizaba excavaba para realizar un estanque.