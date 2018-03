El precio del pulpo supera los 14 euros y la veda de este año apunta a los dos meses

Hay años atípicamente buenos y otros atípicamente malos. La actual campaña del pulpo forma parte, sin ningún género de dudas, del segundo grupo. El invierno, a pesar de que se hizo de rogar, llegó y ha obligado a la flota a permanecer amarrada en varias ocasiones. Sin embargo, esto no se ha traducido en la deseada recuperación del cefalópodo, que era lo que esperaba la mayoría de la flota. Las capturas siguen muy lejos de las registradas en 2017 y entre el sector empieza a calar la sensación de que la veda de este año tendrá que ser de dos meses. Mientras tanto el precio del producto sigue escalando y alcanza cotas nunca vistas. En la lonja de Bueu, que es uno de los mercados de referencia, se cotiza ya a 14,25 euros el kilo. "No pasado xa houbo ocasións nas que estivo a 11 euros e a algo máis, pero non lembro nunca prezos de 14 euros", afirma el patrón mayor de Bueu, José Manuel Rosas.

La campaña del cefalópodo comienza a principios de julio y se extiende hasta mayo. El año pasado a estas alturas de la temporada en Bueu se llevaban subastados casi 300.000 kilos de cefalópodo, con una facturación de 1,8 millones de euros. Los datos de la actual son bien diferentes: no se llega siquiera a los 100.000 kilos y los ingresos no alcanzan el millón de euros. Los datos son extrapolables a toda la comunidad. Según los datos de la plataforma Pesca de Galicia, el año pasado a estas alturas el conjunto de las lonjas gallegas habían comercializado 2,5 millones de kilos, con ingresos estimados en más de 15 millones de euros. En la actual las capturas son de 1,2 millones de kilos y la facturación roza los 11 millones.

La razón de esta escasez sigue siendo una incógnita para la flota, que habla de un mal ciclo. "Non temos explicación, xa non sabemos a que atribuílo", dice Rosas. El aumento en la cotización del pulpo no sirve, ni de lejos, para cubrir los costes. Hay armadores que salen al mar cada dos días y otros han decidido cambiar temporalmente de artes de pesca. Así, si habitualmente en Bueu hay entre 40 y 50 barcos que trabajan esta especie ahora mismo son 30. La otra consecuencia es que el cefalópodo se ha convertido casi en un artículo de lujo. Al precio en lonja hay que añadirle un 11,75% a mayores en impuestos; los costes de manipulación, congelación y logística, que además conllevan que cada ejemplar pierda alrededor de un 13% de peso con la evisceración, enumera José Manuel Rosas. "Así non é estrano que un polbo de 2 quilos esté a máis de 25 euros o quilo no mercado", subraya.

En apenas unas semanas las federaciones de cofradías y la Consellería do Mar tendrán que sentarse para hacer balance de la actual campaña y negociar el plan de explotación para la próxima. El patrón mayor de Bueu está convencido de que esta situación tendrá consecuencias a la hora de establecer la veda. Habitualmente el sector de las nasas es reacio a un paro de dos meses porque no hay ningún tipo de ayudas durante el tiempo que los barcos permanecen amarrados. "Pero esta vez vai ser difícil que non sexa unha veda de dous meses. Ou cambia moito a cousa neste final de campaña ou non vai quedar máis remedio", admite el patrón buenense.