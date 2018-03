El PP exigirá a la Xunta la variante de Cangas, pero quiere que la Diputación cumpla su compromiso en O Hío

Sotelo, el ex conselleiro de Infraestructuras y la actual conselleira, en la presentación del proyecto en 2012.

La variante o circunvalación de Cangas regresa a la actualidad política, dos años después de que la Consellería de Medio Ambiente e Infraestructuras licitara el primer tramo del proyecto constructivo por un importe de 100.000 euros y un plazo de ejecución de 12 meses. El gobierno local aprieta el acelerador para presionar a la Xunta que cumpla con su compromiso y construya la citada vía, independientemente de que el presupuesto del proyecto triplicara los gastos previstos: de 2.4 millones de euros pasó a 6,7. El alcalde primero y la edil de Obras después solicitan que la Xunta invierta el dinero previsto y que la obra se realice por fases.

Pero el grupo municipal del Partido Popular también quiere ganar esta batalla y aprovecharse de ello para fustigar a la administración en la que no tiene mando, que es la Diputación de Pontevedra y el propio concello. Anunció el grupo que lidera José Enrique Sotelo que propondrá al próximo pleno municipal que acuerde exigir a la Xunta la construcción de la variante, pero también de infraestructuras viarias que son competencia de otras administraciones "que son imprescindibles para o desenrolo do noso pobo". Afirma el PP que "esiximos que se faga a variante, a sí o manifestamos a conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, e o propio presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pero esiximos tamén que ademáis insturcións cumpran os seus compromisos., e por suposto o primeiro debe ser o Concello que ten as súad vías en estado de abandono".

El PP está convencido, por alguna razón, que el gobierno perdió tres años con esa obra e ironiza respecto al anuncio de la concejala de Obras y Servicios, Mercedes Giráldez, sobre la entrevista que solicitó con la conselleira de Infraestructuras: "a insigne concelleira de Obra quere aplicar os seus inmensos coñecementos na materia para axilizar o proxecto da variante de Cangas. A realidade é que en tres años a pesar da nosa insistencia, nin se acordaron". El PP aprovecha para recordar que había partida presupuestaria en la Diputación para la urbanización de la vía O Viso-Iglesario, en el año 2015 y que el millón de euros para esta obra fue desviado a Vigo y Pontevedra.