El PP duda de la solvencia del Concello y pide cubrir las vacantes en la Policía

Al PP de Bueu no le salen las cuentas. Los populares ponen en tela de juicio las constantes declaraciones del gobierno local, en las que presume de la situación económica del Concello de Bueu. Desde la junta local del PP aseguran que tienen "dudas" sobre esa solvencia y ponen como argumento la falta de personal en determinadas áreas, como es el caso de la Policía Local. "Se realmente a situación é tan boa como di o goberno non entedemos como non se sacan a concurso as vacantes que existen neste momento no corpo da la Policía Local", reprocha Manuel Freire.

Desde el PP insisten en que la falta de efectivos obliga a que en muchas ocasiones haya turnos de una sola persona, como ha vuelto a suceder esta semana en horario de mañana. "Chegouse á situación de que non se podía cubrir a saída dos alumnos nos colexios e institutos porque había somentes un axente", asegura el presidente de la gestora del PP de Bueu.

Freire pone otro ejemplo sobre esa falta de personal: la reapertura de la biblioteca municipal sin que se haya acabado el reetiquetado de todos los fondos. "Debido a ausencia de xente suficiente só se puido completar unha parte do traballo. Entendemos que se a situación económica é tan boa como di o goberno ben se podía facer un esforzo de contratación nestes departamentos, que redundaría nun servizo de maior calidade aos veciños", sentencian desde la gestora del PP de Bueu.