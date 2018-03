La nueva asociación de taxistas propone llevar un círculo verde como distintivo de O Morrazo

Si los taxistas de Vigo ya lucen en el capó los dos triángulos rojos de la bandera de la ciudad olívica como medida para diferenciarles de los profesionales de otros municipios y frenar, también así, el intrusismo laboral; el sector de O Morrazo ya piensa en una imagen propia. El logotipo en el que han pensado en principio es un círculo verde, a colocar posiblemente en la zona más visible del vehículo como es el capó del coche. No solo les identificará como taxistas de O Morrazo sino también ante las patrullas de Tráfico para que no les den el alto y conseguir uno de sus grandes objetivos que es poder circular libremente por los concellos de esta península-Cangas, Moaña y Bueu- sin tener que rellenar la denominada hoja de ruta. Esta hoja o impreso es de obligado cumplimiento, por la Lei 4/2013 de transporte público de personas en vehículo turista, para hacer un servicio a un municipio distinto a donde está domiciliada la licencia del taxi. El impreso lo tiene que rellenar el taxista con los datos del cliente que solicita el servicio cuando tiene que recogerlo o llevarlo a otro municipio y de no llevarlo así, está sujeto a sanciones de Tráfico.

La eliminación de esta hoja de ruta para circular en la comarca y la imagen identificativa son dos de los asuntos que los taxistas de O Morrazo quieren abordar, a través de la creación de una Asociación de ámbito comarcal con la que estudiar también otras mejoras para combatir la nueva competencia de las empresas de vehículos compartidos. El pasado martes se celebró la primera reunión,en una cena en un céntrico restaurante de Cangas, a la que estaban convocados los 25 taxistas de la comarca (11 de Cangas, 6 de Moaña y 8 de Bueu).Acudieron una veintena, lo que representa el 80% del total,tal y como manifiesta el presidente del colectivo de Cangas, José Manuel Novoa.

Por unanimidad de los asistentes se dio apoyo a la creación de esta asociación -el 80% del total de taxistas de Cangas, Moaña y Bueu- y a empezar a trabajar para conseguir estos objetivos involucrando a los alclades de estos concellos para entablar gestiones en Tráfico de cara a conseguir la eliminación de esa exigencia de la hoja de ruta en O Morrazo para circular libremente y no estar sometidos a la presión de la sanciones de Tráfico. Reconocen que la hoja de ruta existe desde hace tiempo, aunque desde hace año y medio los profesionales están siendo sometidos a esa mayor presión por parte de Tráfico con controles para verificar que no se va a otro municipio en competencia desleal, y con multas por no tener el impreso relleno con los datos del cliente. Añade que cuando ellos van hacer un viaje a Vigo, esta hoja permite confirmar que el taxista de Cangas, Moaña o Bueu acude a la ciudad olívica a desplazar a un cliente, no a robar viajes. Pero señala que esta hoja no debería de ser obligada en los viajes entre los municipios de O Morrazo, como cuando se trabaja por la noche para trasladar a pandillas de jóvenes a los que el taxista tiene la obligación de empezar a preguntar los nombres y el DNI. No descartan proponer a los alcaldes la posibilidad de establecer un servicio mancomunado de taxi.

En cuanto al logotipo de los taxistas será algo que se someta a votación en nuevas reuniones.