Unha nova web, máis intuitiva e con máis servizos

Arriba, un momento da presentación con Silvia Carballo e Félix Juncal. Abaixo, a portada da web e o saúdo do alcalde. //S.Á.

Arriba, un momento da presentación con Silvia Carballo e Félix Juncal. Abaixo, a portada da web e o saúdo do alcalde. //S.Á.

Máis visual, interactiva e intuitiva. Así definiron os responsables do Concello de Bueu á nova web municipal, que vén a sustituir ao anterior portal, que viña de cumprir dez anos. Esta nova páxina incorpora o dominio ".gal", grazas á colaboración do Servizo de Normalización Lingüística da Deputación de Pontevedra.

Unha das características máis salientables do novo portal é que conta cun deseñado pensado para poder adaptarse aos novos dispositivos móbiles, como os chamados teléfonos intelixentes [smartphones] e tablets, e reforza o servizo da sede e administración electrónica. Na actualidade xa era posible presentar escritos por Rexistro a través da web ou tramitar licencias, unhas utilidades que irán aumentando progresivamente. "Dentro de pouco tempo será tamén posible facer o pago de impostos e taxas", avanza a concelleira de Turismo, Silvia Carballo. Iso si, para calquera destes trámites será necesario que o usuario conte co DNI dixital activado ou cun certificado electrónico.

"Trátase dunha páxina máis intuitiva e máis fácil de manexar", suliña a concelleira, que indica que na súa elaboración foi fundamental o papel dos veciños. "A través das preguntas e consultas que durante todo este tempo nos facía a veciñanza detectamos que había determinada información que debía estar na web", explicaba onte Carballo. Por iso se inclúe tamén unha sección na que se resposta ás preguntas máis frecuentes. Outro dos ámbitos que conta con gran peso é o de turismo, con todo o relacionado co medio ambiente e os espazos naturais de maior interese.

A web incorpora toda a información esencial sobre o Concello de Bueu e a organización interna da corporación. Amáis engade enlaces a outras páxinas vencelladas ao Concello, como é o caso de "Ermelo, cerne do Morrazo" ou a da rehabilitación do asteleiro da Banda do Río. Este novo portal tamén permitirá que a veciñanza poda consultar directamente na web o novo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que era unha das demandas máis frecuentes.

O deseño correspondeu a unha empresa da vila, Nerade, e segundo o alcalde da vila, Félix Juncal, é un reflexo "da imaxe que queremos proxectar". O rexedor sostén que a web concellodebueu.gal é "unha evolución da anterior", que no seu momento naceu "como algo a explorar". Esta nova páxina mantén algunhas das seccións da antiga, como a de "A túa opinión conta", na que os veciños poden trasladar as súas inquedanzas e preguntas ao alcalde ou aos concelleiros.