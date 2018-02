Un programa feminista para marzo en Cangas

A folga convocada para o 8 de marzo é un dos actos máis importantes da Concellaría de Servizos Sociais de Cangas para o marzo, pero non o único. A representación de "Elisa e Marcela", o concerto de Ana Penín , un taller de autodefensa ou a "Bilbioteca de Igualdade" darán visibilidade ás mulleres.

Desde o departamento municipal que dirixe o concelleiro Tomás Hermelo (AspUN) xa están a ultimar as actividades vencelladas ao Día da Muller, que foron aprobadas polo Consello Municipal de Igualdade e que da o primeiro paso coa exposición "Fina Acuña Graña" na Casa da Bola, en colaboración con Adicam. Seis días máis tarde terá lugar un dos eventos máis chamativos, a folga do 8 de marzo,que percorrerá o centro urbano ás oito da tarde e rematará coa lectira dun manifesto. Para darlle apoio e visibilidade, vaise organizar unha concentración diante do Concello ao mediodía.

Xunto coa Concellaría de Cultura, programouse a representación (día 11 ás 21.00 horas) de "Elisa e Marcela" a cargo de A Panadería en coprodución co Centro Dramático Galego. Trátase dunha historia ambientada en 1901 que defende os dereitos das parellas lésbicas, na que Elisa transfórmase en Mario para enganar ao cura e facer oficial o seu amor. Cronoloxicamente, a seguinte cita do programa será o 17 de marzo, co concerto de Carmen Penín para presentar o disco "Herdeiras", que fala de muller e dereitos, da construción da identidade".

Unha semana máis tarde, o sábado 24, desenvolverase un taller de autodefensa para ampliar as posibilidades frente a violencia, para o que se precisa inscrición previa no CIM. Xa en abril pecharase a programación do primeiro cuadrimestre coa exposición "Sorrisos Trans* formadores (do 3 ao 15), e unha charla de Cristina Palacios, presidenta da asociación. O obradoiro "Teatro Foro para Avós a Avoas" e a creación dunha sección na biblioteca de Cangas (dedicada a Dolores Blanco Montes, fundadora do sindicato La Reivindicadora) dotada de libros, documentais ou estudos sobre aspectos como a igualdade, o feminismo, os dereitos sexuais ou a diversidade son actividades que tamén se desenvolven neste período.