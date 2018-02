La mejora estructural del consistorio de Bueu empezará ya y se licitará una nueva cubierta

Los trabajos de rehabilitación interior del Concello con toda probabilidad obligarán a trasladar de nuevo los plenos al Centro Social do Mar. El refuerzo de los pilares se hará de manera secuencial, con lo que se evita trasladar al mismo tiempo los dos departamentos afectados. Aún así eso significará ocupar prácticamente la mitad de la estancia. "Haberá que velo no seu momento, pero o máis normal sería trasladar de novo os plenos ao centro social mentras duren as obras", explica el edil de Urbanismo, Martín Villanueva.

La mejora interior incluirá otros trabajos complementarios, como el barnizado de los suelos de madera, pintar la balaustrada de la escalera interior o renovar la instalación ADSL. Además, en el exterior del consistorio se procederá a sellar los canalones para impedir las filtraciones de agua.