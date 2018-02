El Concello invirtió 300.000 euros en 5 calles y 2 barrios del casco vello de Cangas

La conservación del patrimonio histórico es uno de los pilares básicos del gobierno municipal de Cangas. Su interés por actuar en el casco vello y su firme decisión de librar de vehículos la zona fueron prioridades que ahora se recuerdan en este Año del Patrimonio. Pero no solo se repararon, calles, también fuentes y lavaderos y se mantuvo en contacto con la Iglesia para afrontar reformas urgentes. El tripartito puso orden en el caos de tráfico del casco histórico, evitó desplazamientos por su interior y modificó los hábitos sin demasiada disensión social. El origen de la falta de aparcamientos en Cangas surgió en parte por esta política de protección, que el gobierno local trató de solventar con la construcción de un gran aparcamiento en la zona de Altamira, no exento de polémica. Pero el gran proyecto para culminar esta fase de protección del casco vello es el que defiende el arquitecto técnico Rafael Barreiro, el denominado "Nove olas", que pretende cerrar al trafico el centro de Cangas, con la construcción de un túnel desde la Plaza do Concello hasta la estación de servicio.

Algo más de 300.000 euros se invirtieron en mejorar las calles del casco histórico de Cangas, a las que se dotó de nueva pavimentación y también de nueva red separativa de pluviales y alumbrado público. Las actuaciones llegaron a lugares donde no alcanza la vista ni el turista, a lugares tan escondidos como el barrio de Outeiro. La única objeción, que tampoco este gobierno supo exigir, es la presencia en las reformas de una piedra más de acuerdo con la que tenía el casco histórico de Cangas, que se puede ver en las inmediaciones de la ex colegiata de Cangas, esa piedra morena pulida por el paso de los años. Aquí fracasó este gobierno y fracasó el anterior, con reformas como la de la Praza do Arco o la de la Constitución.

PEPRI

Por alguna razón, el Plan Especial de Protección (PEPRI) del Casco Histórico permitió esta falta de tacto para unos y un incumplimiento en toda regla de las pautas que marca el PEPRI. Una muestra de lo uno y de lo otro son las escaleras de Buenos Aires. Cuando los que hoy gobiernan estaban en la oposición reparaban en estas cuestiones y trataban de subir los colores al gobierno con actuaciones semejantes. Sin embargo, ahora se consienten proyectos donde se escoge una piedra que dista mucho de ser la adecuada, basta ver la diferencia que hay también en las reformas que se hacen en Pontevedra o en Vigo, con una piedra muy diferente a la que es elige para Cangas, mucho más barata. De nada vale el rigor histórico arquitectónico, lo que vale es el ahorro que hay entre instalar una piedra u otra.

Pero a pesar de ello, cabe destacar que el tripartito tuviera entre sus prioridades, desde el primer momento, la protección del patrimonio. A lo largo de estos dos últimos años se actuó en la calle Lirio, rúa Hospital, Lua, Barrio de Outeiro, Buenos Aires y entorno, escaleras de Buenos Aires, Álvaro Guitián y rúa Enseñanza.

Las próximas calles en las que se va actuar este año son Mestre Tenreiro, Rosalía de Castro, Reboredo, Andalucía y Cela.

En cuanto a otras actuaciones en patrimonio hay que referirse a las lavaderos. Se actuó en Donón y en el Enxerto de San Pedro y ahora mismo se trabaja en la recuperación de Gondarán, en A Pedreira. También se trabajó en estos dos últimos años en retirar de las fuentes y lavaderos los símbolos franquistas que había en sus cornisas y columnas.

La política de peatonalización ofrece buenos resultados y favorece una mejor conservación del patrimonio histórico de Cangas, que sufrió durante décadas un auténtico atentado.

Inversión privada

La inversión pública en la mejora de las calles del casco histórico de Cangas atrae a la inversión privada. Justo coincide con que en los últimos dos años hubo un incremento de las inversiones de particulares en ambiciosas reformas en el casco histórico, en el Barrio de Outeiro y Síngulis, pero también en las calles principales, como San José y calle Real, lo que ayuda también a generar empleo en un sector de la construcción muy castigado por la crisis. El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, mantiene firme su compromiso con el casco vello de Cangas y en colaboración con el Ministerio de Fomento se incentiva la rehabilitación de viviendas. En el mes de octubre se firmó el convenio de colaboración entre Concello de Cangas y el Ministerio de Fomento por el que se invertirán 133.000 euros en la rehabilitación de 20 viviendas en el casco vello.