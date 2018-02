La Xunta autoriza a Bueu a iniciar el proceso para la contratación de trece socorristas para el verano

La Xunta de Galicia está cumpliendo con la palabra dada a los concellos, que exigían iniciar antes los procedimientos para la contratación de socorristas para la temporada estival. El Concello de Bueu presentó hace pocos días la solicitud para poder contratar a este personal, con una previsión de trece personas para realizar los turnos en las cuatro playas de bandera azul. Ayer mismo llegó la resolución anticipada en la que se autoriza al gobierno local a comenzar el proceso selectivo.

No obstante, los técnicos matizan que esto no significa que la administración autonómica vaya a subvencionar la contratación de esos trece socorristas. "De momento autorízase o proceso de selección e máis adiante específicarase para cantos nos dan subvención", explican. En caso de que finalmente la Xunta no financie la contratación de la trece personas el gobierno local deberá sufragar el contrato del resto.

Desde el consistorio avanzan que en breve se publicarán las bases que regirán la convocatoria pública para cubrir las plazas para el servicio de salvamento en playas. A diferencia de otros años la resolución de la Xunta llega cuando aún ni siquiera ha concluido el mes de febrero, con lo que los ayuntamientos disponen de tiempo suficiente para completar la selección e incluso posibles inconvenientes si hay falta de personal.

En el caso de Bueu los socorristas se repartirán entre las playas de Lapamán, Portomaior, Area de Bon y Lagos, que son las que aspiran a la bandera azul. Este último arenal perdió la enseña en 2016 precisamente por la demora en la puesta en marcha del servicio de socorrismo y salvamento.