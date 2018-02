Los juzgados 1 y 2 de Cangas celebran vistas con normalidad

La huelga en Xustiza ya se nota menos en los juzgados de Cangas. No es que hay menos trabajadores en huelga que cuando empezó todo, pero sí que esta semana la celebración de juicios en Juzgado de Primera Instancia Número 1 y 2 de Cangas se desarrolla con normalidad, y no solo aquellos que entraban dentro de los servicios mínimos, como los de violencia de género y menores, sino procedimientos civiles normales. Sin embargo en el Juzgado Número 3, donde menos funcionarios secunda este paro indefinido, la celebración de juicios no se normalizó. Esto se debe a que los agentes judiciales de este juzgado sí que secundan la huelga.

Pero la preocupación entre los profesionales de la justicia no está tanto en el número de juicios que se suspenden por la huelga, sino en la tramitación de los procedimientos. Se recuerda que son muchos días ya sin admitir demandas, por lo que va a costar mucho recuperar la normalidad diaria en los juzgados de Cangas.