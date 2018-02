Abierto el plazo para optar al contrato de los parques

El plazo para optar al contrato para la renovación de los parques infantiles, biosaludables y el "skate park" ya está abierto. Las empresas interesadas disponen de 15 días naturales a partir de hoy para presentar sus ofertas, una vez que ayer el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicase el anuncio de licitación. El contrato está valorado en 237.846 euros, a financiar con cargo al Plan Concellos, y se divide en tres lotes, tanto para facilitar la presentación de ofertas como la valoración de las mismas. El primero se corresponde con las áreas infantiles, en las que se incluyen la de la Praza do Concello, Banda do Río, Outeiro, Casa da Aldea, Cabalo y Sanamedio; el segundo es el de los parques biosaludables para Pescadoira, Agrelo-Portomaior y Ramal dos Galos; y el tercero es el "skate park" de As Lagoas.