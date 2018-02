Vecinos de Moaña y Redondela se unen contra la tarjeta PassVigo y el PP cangués irá al Contencioso

La anulación, a partir del próximo 31 de marzo, de la Tarjeta Verde para los usuarios habituales del autobús urbano de Vigo y su sustitución por la llamada PassVigo, que solo contempla descuentos para los empadronados en la ciudad olívica, sigue levantando polémica en O Morrazo. Tras el informe de la secretaria de Cangas que ve ilegal utilizar el criterio del empadronamiento para aplicar rebajas y que se suma al del secretario del Concello de Redondela en el mismo sentido, el portavoz del PP cangués, José Enrique Sotelo, anuncia que su formación iniciará la vía contencioso-administrativa para exigir la suspensión de la puesta en marcha de la PassVigo, en caso de que el gobierno tripartito descarte esta opción judicial. Aprovecha para cargar de nuevo contra el regidor de Cangas, Xosé Manuel Pazos, que, a su juicio, actúa como "palmero de Abel Caballero", su homólogo vigués.

En ese clima, en Moaña se presentaron ayer integrantes de la Plataforma PassÁrea que nació precisamente para oponerse a la eliminación de la Tarjeta Verde y al consiguiente incremento del precio de los viajes. Los usuarios de esta tarjeta pasarán a pagar, desde el 1 de abril, 1,35 euros por viaje, frente a los 0,89 euros de cada billete actual. En el acto participaron representantes de tres asociaciones de Redondela, que iniciaron las protestas por esta modificación y que piden la unión de usuarios del Vitrasa de todo el área metropolitana. También participó el colectivo contra la ampliación de la AP-9.

Daniel González, del colectivo PassÁrea, pidió que el Concello de Vigo rectifique en su decisión. "El objetivo es que pongan en marcha de una vez la tarjeta metropolitana incluyendo el autobús en Vigo. Sería la solución definitiva", indica. El colectivo moañés espera unir pronto a vecinos de Cangas y desde la Asociación de Veciños de Chapela, Marcial Pérez señaló que están en contacto con afectados de otros municipios del área, como Nigrán o Mos. "Nós somos afectados directos porque as liñas de bus de Chapela son as mesmas que as de Vigo. Solicitamos o día 13 unha reunión co alcalde vigués e non nos recibiron aínda", lamenta Pérez, y pide que se ponga "inmediatamente en funcionamento" la tarjeta metropolitana también en los buses de Vitrasa.

"Si a Xunta e Vigo teñen un contencioso pola Área Metropolitana, deben poñer en marcha o transporte igual, e cando decida a Xustiza, que asuma os custos a administración que perda", defienden los vecinos de Chapela. Argumentos similares utilizaron representantes de los vecinos de las parroquias de Santo Estevo de Negros y de Vilar de Infesta.

Desde el colectivo que se había formado en Chapela contra la ampliación de la AP-9, Francisco Puch indicó que muchos vecinos del área "non terán máis remedio que asumir unha subida nos billetes do Vitrasa", pero apuntó a que otros optarán por alternativas al transporte en autobús. Alguna de ellas con consecuencias como puede ser el coche particular.

Sobre el informe de la secretaria de Cangas, que considera que el criterio de empadronamiento para aplicar bonificaciones en tasas y precios públicos "non é conforme coa normativa legal", desde la plataforma moañesa entienden que supone un respaldo para sus demandas. De todas formas, Daniel González recordó que la ilegalidad de la medida adoptada por el Concello de Vigo ya quedó acreditada en informes anteriores de Redondela. La funcionaria canguesa advierte en su informe que sus conclusiones son "xenéricas" al tratarse de un pronunciamiento sobre un expediente "tramitado dende outro Concello e ao que non se tivo acceso desde esta Secretaría".

Para el portavoz del PP, José Enrique Sotelo, el gobierno tripartito de Cangas comete "unha grave irresponsabilidade" en perjuicio de sus ciudadanos si no da pasos para que accedan al autobús de Vitrasa en las mismas condiciones que los viajeros de Vigo, y apunta a la vía contencioso-administrativa para resolverlo.