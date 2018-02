La secretaria de Cangas ve ilegal aplicar rebajas a usuarios solo por estar empadronados en Vigo

"Non é conforme coa normativa legal utilizar o criterio de empadroamento para que existan bonificacións, reducións ou beneficios fiscais nas tarifas, taxas ou prezos públicos a pagar polos usuarios dos servizos municipais". Es la conclusión del informe realizado por la secretaria del Concello de Cangas, -por encargo del alcalde, Xosé Manuel Pazos- a raíz de una moción del PP pidiendo aclaraciones sobre la "legalidade da discriminación en función do empadroamento nas ventaxes que supón a tarxeta PassVigo", que promueve el regidor de la ciudad olívica, Abel Caballero. Con ese respaldo jurídico a los "intereses dos cidadáns de Cangas", los populares pidieron anoche en el Pleno que se solicite "en vía contencioso-administrativa, a adopción de medidas cautelares que suspendan a posta en marcha da tarxeta PassVigo", tal como figura en la moción firmada por su portavoz, José Enrique Sotelo y defendida por su compañero Rafael Soliño. Sin embargo, desde el gobierno tripartito piensan que no es para tanto, que Vigo también tiene su propio informe jurídico que avala esa tarjeta y que la secretaria de Cangas emite el suyo "sen prexuízo de mellor criterio fundamentado en dereito", por lo que votó en contra de la propuesta del PP.

Berta Alonso advierte que el informe que emite es "xenérico sobre a posibilidade de utilizar o criterio de empadroamento" para aplicar bonificaciones, reducciones o beneficios fiscales por parte de la administración local, y añade que "non é posible emitir un informe específico" sobre su aplicación a los servicios de la tarjeta PassVigo "por tratarse dun expediente tramitado desde outro Concello e ao que non se tivo acceso desde esta Secretaría", por lo que "non ten coñecemento das fundamentacións e informes xurídicos que poidan apoiar legalmente tales medidas".

Tras matizar diferencias entre los conceptos de tasa, precio público y tarifa, la secretaria alude al artículo 150 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales para advertir de la "igualdade dos usuarios" a la hora de pagar los servicios o que, a pesar de la posibilidad de fijar tarifas tarifas reducidas o bonificadas a "sectores persoais economicamente débiles", no se puede aplicar una diferencia de trato "totalmente artificiosa e inxustificada, sen criterios obxectivos e razoables" y que empadronamiento no es uno de ellos.

Asimismo, la secretaria municipal echa mano del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) para informar que "só cando existan razóns sociais, benéficas, culturais ou de interese público que así o aconsellen, a entidade poderá fixar prezos públicos por baixo do límite previsto", reducciones que se justificarían en casos de menores de edad o por rentas bajas, "pero non pode fixarse un prezo menor simplemente polo criterio de empadroamento, porque non estaría xustificado e resultaría discriminatorio". Más adelante se ampara en el artículo 24 de la TRLRHL para abundar en esos argumentos: "A fixación por parte do Concello de tarifas distintas para os usuarios dun servizo municipal segundo estean ou non empadroados no municipio non é acorde co ordeamento xurídico precisamente por non traer causa da única admitida legalmente, que é a capacidade económica dos obrigados ao pago, o que a súa vez entra en contradición cos principios de igualdade e progresiviade nos que se inspira o sistema tributario español".

Con ese informe sobre la mesa, que la oposición criticó que le fuera entregado solo unas horas antes del pleno, Soliño arremetió contra Caballero por poner en marcha una tarjeta que "discrimina" a los cangueses, de la misma manera que prevé hacer con el aparcamiento que se está construyendo junto al hospital Álvaro Cunqueiro. El alcalde, Xosé Manuel Pazos, cree que se debe a la "teima" del PP contra el regidor olívico, discrepa de que sea ilegal aplicar descuentos a los vigueses porque el Concello destina una partida económica para sufragar la diferencia y acusa a los populares, con Sotelo al frente, de haber negociado mal el acuerdo sobre el transporte metropolitano, lo que obliga al Concello de Cangas a pagar unos 105.000 euros anuales, la mitad que Moaña. Además, se comprometió a "pelexar" por llegar a acuerdos con Caballero sobre esos asuntos -el lunes se reunirán en Vigo- para que se beneficien todos los ciudadanos "máis alá de localismos trogloditas".

BNG y ASpUN respaldaron los argumentos de su socio de gobierno, insistiendo en la necesidad de que el transporte tenga el mismo coste para todos los usuarios del Área Metropolitana y que los aparcamientos del Cunqueiro, tanto el que depende de la Xunta como el del Concello de Vigo, sean públicos y gratuitos, sin distinciones.