El informe de la Secretaría que va a pedir el Partido Popular en el próximo pleno sobre la legalidad de la puesta en marcha de la tarjeta Pass Vigo, ya fue solicitado por el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE). Asegura que dependiendo del informe actuará en consecuencia, pero lo que sí no consentirá desde ya al alcalde de Vigo, Abel Caballero (PSOE) es que imponga que el futuro aparcamiento del Hospital Álvaro Cunqueiro sea gratis solo para los vecinos de Vigo, a través de esta tarjeta.



El regidor local recuerda que los cangueses no acuden al citado hospital de vacaciones ni para pasar un día de sol, sino por pura necesidad. Afirma que no le gustan nada las guerras localistas, pero que semejante discriminación es totalmente absurda y carece de toda base, sobre todo si se defiende el Área Metropolitana de Vigo y más todavía si, al final, el aparcamiento se construye con alguna aportación de la Diputación de Pontevedra, una institución que tiene como objetivo ayudar a los concellos pequeños.

Pide tranquilidad

Xosé Manuel Pazos asegura que si Abel Caballero mantiene que el aparcamiento del Álvaro Cunqueiro sea gratis solo para los vecinos de Vigo, no dudará en establecer medidas como cobrar a los vecinos de Vigo que aparquen en las carreteras de acceso a las playas o buscar una forma para cobrarles por hacer uso de los arenales de Cangas, consciente de que todas las playas son públicas. Pazos quiere llamar al alcalde de Vigo a la tranquilidad, a que recapacite y no entre en guerras localistas, porque tendrá la debida contestación. "Insisto, non me gusta nada este tipo de liortas localistas, pero non me tremerá o pulso para defender ós veciños de Cangas".

Por lo que respecta al informe jurídico de la tarjeta PassVigo, el alcalde de Cangas asegura que el Concello actuará en consecuencia, si es contrario a restringir la mencionada tarjeta solo a los vecinos de Vigo pues emprenderá las medidas legales oportunas, es decir, acudirá al contencioso administrativo para que adopte las medidas cautelares que suspendan la puesta en marcha de la citada tarjeta. Es decir, que actuará tal y como sugiere el PP que haga en la moción que presenta y se debatirá en el pleno del presente mes.

Sería el primer enfrentamiento entre el alcalde de Vigo, Abel Caballero, presidente de la frustrada Área Metropolitana de Vigo y el vicepresidente de este ente supramunicipal, el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos. No hace mucho, Xosé Manuel Pazos fue uno de los alcaldes del Área que apoyaron el trasvase del río Verdugo, tal y como quiere la Xunta de Galicia y el propio regidor vigués.