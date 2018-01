Moaña levantará un anexo al pabellón de Reibón para mitigar la saturación de espacios deportivos

La utilización por parte de los colegios y la intensa actividad de los numerosos clubes deportivos de la villa tienen saturados desde hace años los tres pabellones municipales de Moaña: Los de Domaio, Reibón y O Rosal. Este colapso se sufre, sobre todo, en los dos del centro. Para tratar de mitigar este problema el Concello ha decidido invertir unos 100.000 euros en la construcción de un espacio anexo al pabellón de Reibón, que se levantará en la explanada que separa el colegio homónimo del CEIP Seara y que estará conectado de forma interior con el propio pabellón.

La alcaldesa y delegada de Deportes, Leticia Santos, explica que, ante la demanda de las entidades deportivas y conscientes de esta falta de espacio, decidieron destinar a esta ampliación los más de 100.000 euros que el Concello se había ahorrado con la baja de la obra de canalización de aguas de la bajada a la iglesia de Tirán y del Camiño da Miranda. "A actividade deportiva no noso Concello fai necesaria incluso a dotación dun cuarto pavillón, pero a falta de fondos para adquirir os terreos necesarios e a súa construcción fai que apostemos de momento por esta ampliación".

En la práctica esta inversión supondrá la construcción de un espacio deportivo multiusos, con 187 metros cuadrados de superficie cubierta. Tras consultarlo con clubes susceptibles de usar este espacio, el gobierno local decidió redactar el proyecto. "Sería un espazo axeitado para aliviar a ocupación do pavillón, ao poder acoller, por exemplo, as actividades a cuberto do clube de atletismo, así como actuar como zona de quecemento para os deportistas nos eventos máis concurridos", adelanta la regidora.

Contará con un suelo de goma que permita incluso su uso como aula de psicomotricidad para los colegios de Reibón y Seara. Sus dimensiones serán de 18 metros de largo por 11 metros de ancho.

La obra, que también implicará la renovación de los vestuarios del pabellón, permitirá dos accesos al nuevo espacio, uno desde el propio exterior y otro desde el pabellón actual. Además, contará con un sistema de cierre que separará por completo las instalaciones actuales a las que se accede desde el patio del CEIP Reibón, de las del futuro añadido, con el objetivo de garantizar la privacidad de los alumnos si coinciden con actividades de clubes en este anexo.

El reparto de horas entre los clubes para la utilización de pabellones y sobre todo el sistema rotatorio para utilizar el espacio de Domaio habían causado ya algún malestar entre clubes. La regidora explica que los pabellones están ocupados por la mañana con clases de los colegios y hasta las 17.30 horas de la tarde con actividades extraescolares. A partir de esa hora y hasta las 23.00 horas acogen entrenamientos de los distintos clubes a lo largo de toda la semana. Los fines de semana acogen encuentros de distintas competiciones, por lo que el uso de los mismos es intenso durante los siete días de la semana.

El proyecto fue remitido ya a la Diputación, que debe autorizar el destino del dinero ahorrado con las ofertas para las mencionadas obras de canalización de aguas.

Su construcción implicará la ocupación de varias plazas de aparcamiento entre ambos colegios, aunque la alcaldesa señala que se reservará un espacio suficiente para el paso y estacionamiento de los autobuses escolares.

Asimismo, la regidora indica que las plazas perdidas las recuperarán en la parte trasera del pabellón, asfaltando y acondicionando una zona de la calle de As Raíñas que está en tierra en estos momentos. "Se habilitarán ahí varias prazas que, ademais, poderán ser empregadas polos pais para recoller aos nenos, porque o vial entre os dous colexios, nas horas de chegada e saída, só pode ser empregado polos autobuses", recuerda.

Concluye que la intención de la obra es mejorar los recursos a disposición de la comunidad educativa y deportiva de Moaña.