Rescatan a un anciano en la villa, deshidratado y desorientado, de su piso en el que se había caído

Un septuagenario cangués, que vive en la avenida de Vigo 83, fue rescatado ayer por los bomberos del Parque Comarcal de O Morrazo cuando se encontraba tirado en su dormitorio a los pies de su cama y posteriormente trasladado al centro hospitalario de Povisa, en Vigo. Según la Policía Local de Cangas y miembros de Protección Civil, el anciano se encontraba deshidratado y desorientado. Sabía su nombre, pero no recordaba cuánto tiempo había permanecido tirado. No se descarta la posibilidad de que el anciano llevara un día entero en las condiciones en la que le encontraron. No tenía golpes en la cabeza, pero ésta estaba un poco metida debajo de la cama y tenía los brazos entumecidos y su voz apenas se escuchaba.

Los vecinos del edificio ya oyeron algún quejido por la mañana, pero ahogado y con una duración muy breve. Pero por la noche, alrededor de las 22.00 horas, los quejidos se volvieron a escuchar y decidieron avisar a la Policía Local de Cangas. Los agentes intentaron con una placa de radiografía abrir la puerta, sin conseguirlo debido al sistema de cerradura que tenía en su piso el anciano. Así se optó por avisar a los bomberos del parque comarcal para que con su escalera accedieran a la vivienda desde la ventana. Tardaron poco tiempo en llegar y una vez allí no les fue difícil acceder al domicilio del anciano desde la ventana.

Se trata de una persona que vive sola desde hace tiempo y que se relaciona poco con los vecinos. La Policía Local buscó a familiares para advertirles que el accidentado iba camino de Povisa.