Vilariño celebra el 1 de enero la novena edición de la Travesía a Nado á Pinela

La Asociación Cultural O Gato y la Asociación de Veciños Pedra Amarrada organizan el próximo 1 de enero la novena edición d ela Travesía a Nado á Pinela de Vilariño, una prueba que ya se ha convertido en un clásico para dar la bienvenida al nuevo año. La cita está convocada para las 12.00 horas y la salida será desde la playa de Vilariño.

Esta travesía tiene un marcado carácter reivindicativo y se organiza para reclamar al Concello que "cumpra coas súas promesas respecto das melloras a realizar na nosa aldea", apuntan desde la organización en el propio cartel. Entre esos compromisos destacan "o arranxo da praza do local social, non máis vertidos no río, non máis edificacións sen respectar o nos patrimonio cultural e natural, non máis anos de abandono da lagoa, non á ocupación permanente do areal da praia, non á desidia no coidado das aldeas", enumeran.