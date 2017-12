Moaña y Cangas difieren del trasiego del Verdugo a Eiras y exigen a la Xunta medidas alternativas

Los representantes de los concellos de Cangas y Moaña que participaron ayer en la reunión convocada por la Xunta en busca de consenso sobre el trasvase del río Verdugo a la presa de Eiras consideran que la medida es precipitada, porque las lluvias han venido a paliar las urgencias y dan margen para analizar y acordar otras soluciones estructurales. La ampliación de la capacidad de agua embalsada, la revisión de toda la red para evitar fugas o la búsqueda de captaciones propias que disminuyan la dependencia que tienen los municipios de la ría de Vigo son algunas de las "medidas alternativas" que Augas de Galicia debería financiar, sostienen Odilo Barreiro y Mercedes Giráldez, concejales de Urbanismo e Medio Ambiente y de Obras e Servizos de Moaña y Cangas, respectivamente. Coinciden también en que la Xunta debe garantizar el suministro a la población y avalar cualquier actuación con estudios serios, informes ambientales independientes y salvaguardando los recursos marisqueros.

A la reunión en Santiago, presidida por el director de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez, y los delegados territoriales en Vigo y Pontevedra, Ignacio López Chaves y José Manuel Cores Tourís, asistieron, además de los representantes municipales morracenses, cargos políticos de otros concellos del área de Vigo que se abastecen del Verdugo o del embalse de Eiras, como Ponte Caldelas, Soutomaior, Salceda de Caselas, Nigrán, Redondela o Vigo. Roberto Rodríguez explicó que el motivo de la reunión era buscar un consenso que respalde la construcción de una infraestructura para el trasvase -la Xunta prefiere hablar de captación- del Verdugo a Eiras, tras las protestas sociales en municipios afectados. La situación ha mejorado, pero el problema no ha desaparecido y existe un compromiso con Vigo para ejecutar una obra que no precisa de estudio de impacto ambiental, sostiene.

La actuación está presupuestada en algo más de cinco millones de euros, de los que el Concello de Vigo aportaría el 80% y la Xunta la cuantía restante. En principio, los demás municipios no tendrán que hacer ningún desembolso, aunque Cangas y Moaña argumentan que ya pagan un canon anual a Augas de Galicia (en torno a medio millón de euros entre ambos) que no se ve correspondido con inversiones. La edil canguesa Mercedes Giráldez (BNG) lamentó que el concejal de Vigo David Regades (PSOE) hiciera hincapié en que la Xunta ya invirtió unos siete millones de euros en el emisario submarino para canalizar hacia O Morrazo, y le recordó luego las millonarias inversiones de la Xunta en la depuradora (EDAR) de Vigo, buena parte de ellas con fondos europeos.

"Conflicto local"

Desde Augas de Galicia comunicaron que el gobierno gallego "segue a disposición do Concello de Vigo e dos municipios do sistema para executar unha nova captación e condución de auga desde o río Verdugo". Reitera que la obra no afectará al río ni al marisqueo y que se respetará el caudal ecológico, y demanda "consenso para a súa execución". Su director "insiste no ofrecemento de colaboración e bríndase como mediador neste conflito entre administracións locais" para reforzar el abastecimiento de agua a Vigo y su área "sen conflito político e social".

Aunque no asistió a la reunión de ayer en Santiago, el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, reiteró que "a seca ven para quedarse e a situación de emerxencia segue", que es preciso aplicar medidas ya para "garantizar o abastecemento da poboación ante todo" -entre ellas la captación en el Verdugo para "botar man dela en casos puntuais de necesidade" - y que Augas de Galicia debe ir más allá y hacer estudios e inversiones necesarias para ampliar el volumen embalsado o sumar captaciones. "Cangas aporta 300.000 euros polo canon da auga e non ve un duro", recalca.