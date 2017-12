Los gobiernos locales rechazan asistir al acto de inauguración de Rande que presidirá Rajoy

Los alcaldes y los grupos que sostienen a los equipos de gobierno local de Bueu, Cangas, Moaña y Vilaboa han acordado ayer declinar la invitación cursada por el Ministerio de Fomento para participar mañana, sábado, en la inauguración de la ampliación del puente de Rande. El acto estará encabezado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Su comienzo está previsto para las 11.30 horas a la altura de la estación de peaje de O Morrazo. En su declinación de la invitación los equipos de gobierno de los concellos morracenses argumentan en primer lugar que entienden que las obras de construcción de los nuevos carriles externos entre la comarca y Teis, que amplían la capacidad del puente sobre la ría de Vigo, no están todavía terminadas.

En este sentido, muestran también su "preocupación" por varias cuestiones de seguridad al respecto. La principal es que los regidores ponen en duda que estén finalizadas y listas para su funcionamiento las pasarelas que deben comunicar los nuevos carriles con el tronco central del puente. "Foron un compromiso de Fomento, que falou de construir tres pasarelas en cada sentido. Teñen que servir para evacuar os carrís externos en caso de accidentes e tamén para o acceso de vehículos de emerxencias", relatan los regidores. De ahí que entiendan que sin estos pasos operativos sea demasiado peligroso proceder a inaugurar la ampliación.

Por otro lado, entre las razones de esta decisión de no asistir a la inauguración que presidirá el presidente del Gobierno se oculta una nueva crítica al peaje de la autopista AP-9 que soportan los conductores gallegos. "Entendemos esta inauguración como unha coartada para que a empresa concesionaria da autoestrada -Audasa- poida seguir gravando aos galegos cunha suba da peaxe do 4%", explica la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, para expresar la postura de todos los gobiernos locales. Recuerdan que esta carretera es la más cara de todo el Estado, situación que se agravará con este incremento de precios.

Finalmente, los equipos de gobierno de la comarca quieren dejar claro al Ministerio de Fomento que consideran "inxusto" que los usuarios de la AP-9 soporten el coste de esta obra a través de los peajes. "Mentras noutras partes do Estado Fomento constrúe e mantén ao 100% as súas autoestradas, que se pagan en parte tamén cos nosos impostos, nós temos que pagar dúas veces: unha polas autoestradas de Fomento e outra, de xeito privado, por usar a AP-9, da que non existe ningunha alternativa pública", lamentan los máximos representantes municipales.

Hay que recordar que la noche del martes, en plena alerta por temporal, Fomento y la concesionaria permitieron las pruebas de carga en el puente de Rande para que el final de las obras se pudiese hacer efectivo antes de acabar el año, lo que permite actualizar los peajes.

Los gobiernos locales de O Morrazo matizan que si se tratase de una visita o reunión de trabajo para mejorar el proyecto de ampliación, acudirían sin dudarlo, como hicieron en la reunión convocada en la Consellería de Infraestruturas el pasado mes de septiembre. Insisten en que cuestiones como la seguridad de las obras les llevó a tomar la decisión de no participar en la inauguración oficial de los nuevos carriles.

Además de los grupos políticos que sostienen a los gobiernos locales de los cuatro concellos, también declinó asistir al acto de mañana el portavoz y único edil del PSOE en la corporación canguesa, Alfredo Iglesias. Hizo lo propio el portavoz de XM en Moaña, Javier Carro.