Los empresarios instan a resolver la falta de aparcamiento en Castiñeiras

La Asociación de Empresarios do Polígono Industrial de Castiñeiras (Aepicas), Fecimo y el Concello de Bueu pasaron ayer revista al estado que presenta el parque empresarial y sus necesidades más urgentes. Los empresarios trasladaron al ayuntamiento la urgencia de resolver la falta de plazas de estacionamiento y el mal aspecto que presentan algunas zonas, en las que abunda la maleza y la vegetación.

El encuentro tuvo lugar en la propia área industrial y sirvió para plantear y analizar sobre el terreno algunas de las propuestas de ambas partes. El presidente de Aepicas, Pablo Pazos, y el gerente de Fecimo, Rodrigo Pastoriza; trasladaron a los representantes municipales la posibilidad de habilitar un aparcamiento en un sobrante de una zona verde que se encuentra en las inmediaciones de la parcela en la que se ubica la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Argumentan que las plazas actuales son insuficientes "para dar cabida a todas as persoas que traballan no polígono e que teñen dificultades para aparcar". La propuesta se considera como "interesante" por parte del Concello, que apunta que próximamente se procederá al acondicionamiento de este espacio.

Para solventar ese déficit de áreas de estacionamiento se adoptó una segunda decisión. En este caso se trata de modificar las plazas de aparcamiento que ya existen en la calle que baja desde la rotonda situada en las inmediaciones de Nodosa y al lado de unos terrenos ahora sin uso. En la actualidad se puede estacionar en línea en su margen derecho, algo que cambiará en los próximos meses. La intención municipal es que el estacionamiento pase a ser en batería, con lo que se ganaría espacio y mayor capacidad, explica el alcalde, Félix Juncal, que acudió acompañado de la edil de Promoción Económica, Silvia Carballo, y del concejal de Servizos, Fidel Castro.

Otro de los asuntos que trataron fue el estado que presentan algunas de las zonas libres del polígono industrial, sobre todo el espacio entre las propias naves y con respecto a las aceras, donde no existe un tratamiento homogéneo. Uno de los mejores ejemplos son los terrenos que dan frente hacia la carretera provincial, que une polígono con Beluso y A Portela. El gobierno local avanza que en los próximos meses pondrá en marcha una serie de trabajos para ganar esos terrenos para uso peatonal. "Son espazos que no propio plan de urbanización quedaron destinados a uso público e que agora mesmo non teñen ningún tipo de uso", apunta el regidor municipal, que recuerda que son muchos los vecinos que acuden a caminar por los alrededores del parque.

Los trabajos consistirán en la limpieza de las franjas de terreno situadas a uno y otro lado del vial y a su posterior acondicionamiento con una capa de zahorra. De este modo también se aumenta la seguridad de los peatones.

Una de las principales reivindicaciones de los empresarios en los últimos años era la iluminación. Con la obra realizada hace unos meses con el Plan Concellos, que incluyó la renovación de luminarias por otras con sistema LED, ha mejorado la situación. No obstante, el gobierno local se comprometió a reponer algunas de las que faltan y a enderezar los báculos de las que han recibido algún tipo de golpe por parte de coches o camiones.