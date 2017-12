Convenio con Abanca en Bueu para facilitar el crédito

Abanca y la Cofradía de Bueu suscribieron ayer un nuevo convenio para facilitar el acceso de la flota a crédito en periodos de estacionalidad y de falta de capturas. El acuerdo fue rubricado por el director de la entidad en la zona Pontevedra Ría, Alberto Varela, y el patrón mayor. El sector tendrá acceso a pólizas de crédito específicas con intereses muy bajos y sin comisiones que está pensada para hacer frente a la falta puntual de ingresos. "Poderán cancelar o crédito no momento no que perciban as subvencións ou prestacións polo paro biolóxico", apuntan.

Abanca también oferta al sector préstamos personales sin intereses y con amplios plazos de amortización para aplazar el pago de impuestos, así como líneas de comercio exterior, leasing mobiliario, avales o descuento comercial. Además pueden optar al Plan Activamos, firmado junto a la Diputación, o a programas oficiales de crédito.