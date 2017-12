Cangas perderá 50.000 euros de la Xunta para la pista de atletismo por atrasar la obra, avisa el PP

"Las pistas de atletismo pierden la subvención de 50.000 euros de la Xunta de Galicia". Es el titular que propone la concejala del PP de Cangas Dolores Hermelo al conocer que la sustitución del pavimento deteriorado ya no podrá acometerse este año, como figura en las cláusulas del convenio entre la Consellería Xeral para o Deporte y el Concello para sufragar los casi 130.000 euros que cuesta ejecutar el proyecto. Según la edil, esa cuantía debería justificarse ya y las obras ni siquiera han sido adjudicadas, lo que vendría a constatar, una vez más, la "nula gestión" del gobierno tripartito, en este caso personalizado en el concejal de Deporte e Ensino, Xoán Chillón.

"Cuando alguien firma un convenio y lo quiere llevar a cabo, lo primero que ha de tener en cuenta son los pasos a seguir, y por supuesto las fechas y los tiempos para llevar a cabo las contrataciones", señala Hermelo, y añade que "no es de recibo" que el gobierno local obvie esas obligaciones y no actúe "con la celeridad debida", lo que conllevaría una nueva pérdida de ayudas económicas. "Saben que si firmamos algo sobre una partida presupuestaria de 2017, el gasto ha de efectuarse en 2017, reitera en relación al expediente de "Renovación do pavimento das pistas de atletismo", firmado el 9 de octubre.

Para la concejala del PP, el convenio "ya nació cojo" porque falta la aportación comprometida por la Diputación, lo que permitiría afrontar la renovación total del pavimento del estadio y no solo los tramos más deteriorados. En su opinión, y a pesar de que se aprobó una moción plenaria pidiendo que se implicara la administración provincial, existe un acuerdo tácito para no hacer exigencias a los entes donde gobierna el BNG y el convenio se firmó al día siguiente con solo dos partes implicadas, la Xunta (que aportaría 50.000 euros) y el Concello de Cangas, que se haría cargo de los 79.990 euros restantes para acometer los trabajos.

Dolores Hermelo atribuye al gobierno tripartito una falta de previsión, pues abrió tarde el procedimiento y convocó la mesa de contratación para el lunes día 4 de diciembre, convirtiéndola en "inoperativa" porque la fecha tope para justificar y pagar las ayudas es el 16. Por tanto, "la subvención se ha perdido, ya que legalmente no se pueden cumplir los plazos", concluye la edil del PP, y recuerda que no es la primera vez que el ejecutivo cangués pierde una ayuda pública "por desidia", al igual que sucedió con otra para el aula de estimulación. "En el Concello de Cangas venimos perdiendo ayudas a las distintas concejalías por simple falta de interés y preocupación", remacha.