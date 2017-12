Los apicultores retiran más de 560 nidos de velutina en Cangas, Moaña y Bueu

Los apicultores de O Morrazo hacen balance cuando está a punto de concluir el año 2017. Durante estos doce meses han retirado más de 560 nidos de avispa velutina en Cangas, Moaña y Bueu, lo que arroja una media superior a un nido por cada día de un año al que todavía le queda casi una semana. Este trabajo supone un enorme esfuerzo para los apicultores, que dedican gran parte de su tiempo libre a esta labor, e insisten en que en 2018 no seguirán con esta labor. Lo que si tienen perfilado es un calendario de reuniones con asociaciones vecinales y comenzarán a partir del 18 de enero con los vecinos de Tirán, en Moaña. Luego seguirán por el resto de parroquias y culminarán con un acto central en el salón de plenos de Moaña.

El municipio moañés es precisamente el que ha brindado una mayor y más efectiva colaboración con los apicultores. Según sus datos es también donde se han retirado más nidos de velutina: 203 hasta la fecha. Los últimos fueron hace solo unos días: uno en el lugar de Fontes, en Tirán, y otro en la zona de Reibón. El segundo se encontraba a apenas 30 metros del colegio de Reibón y debido a la ubicación y al riesgo que presentaba se optó por "pincharlo" con una pértiga y fumigarlo. Los apicultores recibieron otro aviso por la presencia de otro nido en el lugar de Verdeal, en la parroquia de Domaio.

El segundo municipio que concentra más intervenciones es el de Cangas, donde se contabilizan 201 retiradas de nidos de velutina. Durante la semana pasada estuvieron retirando sendas colmenas en Espíritu Santo y en el lugar de Cunchido, en Darbo. A ello hay que unir el aviso de otro más a unos 60 metros del IES María Soliño y que estaría en un medio de un soto de castaños.

En el municipio de Bueu también ha existido una importante colaboración por parte del ayuntamiento y hasta la fecha el número de nidos erradicados asciende a 159. Los últimos avisos recibidos apuntan a la presencia de otros dos en Area de Bon y en Castiñáns.

"Se puede decir que estamos prácticamente al día en la retirada de nidos. Son más de 560 solo en lo que va de este año", subraya el represetante de la Asociación Galega de Apicultura (AGA) en O Morrazo, José María Bello.

La incógnita es lo que sucederá a partir de enero. Los apicultores ya anunciaron hace tiempo que no iban a seguir con esta extenuante labor y exigen que la Xunta de Galicia se implique de manera activa. "Hace unos días una diputada del PP decía en el Parlamento que el trabajo se iba a seguir haciendo como hasta ahora. Eso es tanto como decir que no se va a hacer nada porque quien realmente está retirando los nidos son los apicultores, Protección Civil, bomberos y particulares", sostienen los apicultores de O Morrazo. El colectivo, no obstante, sí seguirá colaborando a través de charlas informativas con asociaciones y escolares y en las campañas de trampeo.