Petición de explicaciones a la Xunta por su falta de apoyo, aunque deja la puerta abierta

El gobierno local de Bueu ha mantenido durante estas semanas algunos contactos con representantes de la Xunta de Galicia para intentar que el gobierno autonómico también financiase parte de la obra. Esto permitiría liberar recursos del Plan Concellos. De momento esas gestiones no han dado fruto, aunque desde el Concello dejan la puerta abierta. "Entendemos que se finalmente a Xunta decide entrar a participar haberá marxe de maniobra", afirma Félix Juncal. En caso contrario el regidor exige al gobierno autonómico y al PP que "a dar explicacións de por que contribuiu ao financiamento de instalacións similares no resto de municipios da comarca e en Bueu non. Estamos seguros de que non será pola falta de capacidade do alcalde para plantexalo ao longo destes anos por diferentes conductos e vías. Por respecto deberían dar unha explicación convincente", reclama.

La construcción de una piscina municipal en As Lagoas es una promesa electoral del BNG desde hace más de una década. El mandatario municipal está convencido de que su consecución y puesta en marcha "marcará un antes e un despois" en la localidad. "Cando se poña en marcha haberá unha enorme satisfacción e será o primeiro dunha serie de proxectos ilusionantes que daremos a coñecer no futuro", avanzan desde el ejecutivo.