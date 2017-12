Multitud de actos para toda la familia en las fiestas navideñas

La Navidad invade de lleno las calles y espacios de la comarca de O Morrazo. A lo largo de estos días se celebran un sinfín de actividades de todos los estilos y para todos los públicos.

En Cangas se celebró en el Eirado do Sinal una nueva edición del mercadillo solidario que organiza la escuela infantil Caracol, que ya lleva cuatro ediciones. El programa Nadal con Vida que impulsa el Concello contribuyó a animar el ambiente con baile tradicional, danza urbana y danza oriental en la Praza da Constitución, Praza do Arco y Eirado do Sinal. Ayer se celebró el desfile de "trasniños", compuesto por numerosos niños y niñas que desfilaron por las calles de Cangas en patines para luego estar con Papá Noel.

El alumnado de los colegios cangueses se ha encargado un año más de decorar con sus adornos las calles del casco histórico y algunos edificios municipales. Hay hasta 14 diseños diferentes y el martes se darán a conocer a los ganadores.

En Bueu la actividad también es frenética. Los alfombristas inauguraron en la sala Amalia Domínguez Búa su alfombra navideña, un acto que contó con la actuación de la Coral Polifónica de Bueu. Ayer se celebró la segunda jornada del Ecomercado de Nadal, que entre su oferta contó con un taller dirigido a los más jóvenes en el que la tienda A Despensa da Terra les enseñó a elaborar turrón. La celebración del Ecomercado, no obstante, suscitó algunas quejas porque obligó a desplazar a las mujeres que acuden los lunes, jueves y sábados a vender productos de la huerta en la parte exterior de la plaza. "Sen previo aviso, cando chegaron a vender tiñan os seus postos ocupados e tiveron que desprazarse ao entorno do Centro Social do Mar", se quejaban algunas personas.

Por la tarde fue el momento para la solidaridad. Primero con la carrera por el centro urbano en beneficio de la Asociación Bicos de Papel, que ayuda a los niños y niñas ingresados en la unidad oncológica del hospital Álvaro Cunqueiro. Y luego con una nueva edición del festival de villancicos de la junta local de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

Dentro de la programación de Navidad de Bueu el belén viviente que organiza la Asociación Cultural San Marcos se ha convertido en uno de los referentes. La casa rectoral de Beluso retrocedió ayer más de 2.000 años en el tiempo para recrear con todo detalle el nacimiento y la vida de aquella época. El día 5 de enero se volverá a recrear, pero esta vez en el Centro Social do Mar.

En Moaña, mientras los niños esperan por recibir al mediodía de hoy a Papá Noel en el alto de la plaza y por ver desfilar a las 17.00 horas al Apalpador en la alameda del centro, la música fue la protagonista del fin de semana. El viernes decenas de niños se agolparon frente al Palco da Música para disfrutar del concierto de música infantil de María Faltri y Jorge Juncal. Pusieron en escena, junto a su banda, temas de su disco "Fantasía coas palabras".