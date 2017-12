Moaña y Cangas colaborarán con el plan de necesidades sanitarias pero son escépticos

Un día después de la presentación oficial del estudio de necesidades sanitarias de Cangas y Moaña que se redactará en los próximos cinco meses y que ayer explicó a los representantes políticos y al movimiento asociativo el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, se suceden las reacciones. Las más escépticas son las que proceden de Moaña, pues a la cita no acudieron ni representantes del gobierno local bipartito ni la Plataforma en Defensa da Sanidade.

Desde el ejecutivo la alcaldesa, Leticia Santos, alega que su ausencia se explicaba en la acumulación de compromisos a la misma hora, "tal como lle dixemos ao conselleiro cando nos convidou". De todas formas, alega que la cita era "para unha simple presentación de marketing da empresa redactora do estudo (Gesmédica), e non unha reunión de traballo". El concejal de Urbanismo, Odilo Barreiro, insiste en la misma idea y señala que no entienden "a necesidade de facer un estudo para plasmar unhas necesidades sanitarias que xa son moi coñecidas". De todas formas, Barreiro aclaró que el Concello participará en todo el proceso de redacción "e aportaremos toda a documentación que nos soliciten".

Eso sí, el titular de Urbanismo, asegura que seguirán adelante con la gestión de la urbanización de los terrenos de Sixalde para la construcción del futuro centro de salud en Moaña. "É unha necesidade básica e non entendemos que a redacción deste estudo o poida poñer en dúbida", subraya.

Por su parte, fuentes de la Plataforma de usuarios moañesa, a falta de un posicionamiento oficial, argumentan que las necesidades de la sanidad moañesa "son moi coñecidas e admitidas incluso pola consellería", por lo que no ven con buenos ojos la redacción de este estudio.

Sobre el programa de participación de los profesionales, de los usuarios y de las asociaciones, a través de buzones físicos y en formato web, este colectivo entiende que será una especie de "concurso" para saber en qué zonas hay más necesidades y temen que Moaña salga perdiendo ante una mayor población de Cangas.

Advierten de que aunque en la presentación sí que se hizo referencia a que este proceso derivaría en nuevas infraestructuras sanitarias "todavía non sabemos nin cales son, nin onde se farían, nin cando".

Explican su ausencia en el acto público del viernes también "por tratarse dunha simple presentación, e non dunha reunión para discutir temas concretos. Se sigue as mesmas pautas que en Pontevedra. Para nós non tiña interese participar". Además, este colectivo solicitó al Concello la reunión de la Mesa Municipal da Sanidade, para buscar un posicionamiento conjunto y oficial sobre esta consulta.

Por Cangas si que asistieron representantes del gobierno local. El alcalde, Xosé Manuel Pazos, se muestra más optimista. "Este tipo de traballo tiña que estar feito hai anos, pero esperemos ter as conclusións en cinco meses e logo ter o máis importante, que son os compromisos claros para facer as infraestruturas necesarias. Iso marcará se este estudo conta ou non co noso apoio".