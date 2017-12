El PP pide a Chillón que practique una política de "portas abertas" e informe sobre la piscina

"Non estarían nada mal as xornadas de portas abertas da piscina municipal se non fose porque o concelleiro de Deporte presume de tal feito mentres négase a dar resposta as preguntas do PP de Cangas", critica el edil Pío Millán, que recuerda a Xoán Chillón que "cando fala de abrir portas e practicar a transparencia debemos lembrarlle que fai mais de tres meses que preguntamos por segunda vez pola situación xurídica do contracto actual da explotación da piscina municipal, e aínda non se dignaron a responder ditas preguntas".

Los populares denuncian que "xa é práctica habitual incumprir as normas á hora de facilitar información aos grupos, a pesar de requirila de forma reiterada". Al existir recursos en vía administrativa, el PP pidió varias veces informes de la situación contractual de la piscina "e non existe resposta", por lo que piden a Chillón "que practique o das portas abertas con toda a súa xestión".