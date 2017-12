Los bomberos convocan una manifestación el día 29 contra los "gravísimos incumplimientos" de Matinsa

El conflicto entre los bomberos del consorcio provincial de Pontevedra y la empresa concesionaria, Matinsa, sigue muy vivo. Los sindicatos han decidido convocar una manifestación que se celebrará el próximo viernes 29 de diciembre en Pontevedra ante lo que consideran "gravísimos incumplimientos" por parte de concesionaria. La protesta está convocada por los sindicatos UGT, CIG, CC.OO y SIB-GAL y reclaman la intervención de la Diputación de Pontevedra y Xunta de Galicia. "No pueden tolerar más tiempo los gravísimos incumplimientos en los que a nuestro parecer incurre Matinsa. Incumplimientos que nos impiden en muchos casos desempeñar nuestra labor, o al menos la dificultan en extremo", explican hoy en el comunicado difundido con la convocatoria. El objetivo es que los ciudadanos conozcan las demandas de los profesionales y que sepan "cuál es la realidad de las emergencias". Los convocantes quieren recordar también a los políticos con responsabilidades en el servicio que "está en su mano revertir esta situación y dotar al consorcio de Pontevedra de un servicio acorde con lo que los ciudadanos merecen". Entre los parques del consorcio está el de O Morrazo, situado en Bueu.

Los bomberos ponen como ejemplo el hecho de que los vehículos "estén largo tiempo averiados, que los materiales no se repongan, que no se hagan mantenimientos adecuados, que no se cubran las bajas del personal y que las dotaciones estén casi siempre al mínimo".

Los sindicatos han denunciado esta situación en numerosas ocasiones y han acudido a la Inspección de Trabajo, que les ha dado la razón en gran parte de sus demandas. Además están en huelga desde hace tiempo –que no tiene efectos prácticos porque los servicios mínimos son del 100%– y han llevado sus reivindicaciones a los plenos de los municipios donde hay parques comarcales, como en el caso de O Morrazo. "Llegamos a sufrir la represión por parte de la empresa únicamente por exigir lo que es básico para el servicio, para los compañeros y para los ciudadanos de la provincia".

Ante esta situación los sindicatos y el comité de empresa entienden que ha llegado el momento de "dar un paso más" y convocar una manifestación contra la gestión de Matinsa. Apuestan por una desprivatización del servicio y, al igual que en otros consorcios provinciales, "avanzar hacia un modelo basado únicamente en el beneficio de los ciudadanos y en la estabilidad económica de las administraciones, no en el beneficio empresarial".

Las Diputaciones de Lugo y A Coruña, junto a la Xunta de Galicia, han avanzado en sus respectivos consorcios hacia una reversión de este sistema hacia a uno público. "Creemos que Pontevedra no debe quedar atrás y seguir el ejemplo marcado pues Matinsa, filial del grupo FCC, ha dado motivos suficientes para apostar por su reversión", sentencian las centrales sindicales.