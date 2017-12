Los piratillas encabezan la acometida

"Eu, Ahmed, sultán do Imperio Otomano, concedo patente de corso para [...] percorrer os mares con bandeira otomana a apresar todas as embarcacións propias dos inimigos do meu imperio". Así rezan los títulos entregados por la asociación Illa dos Ratos a los participantes en las actividades conmemorativas de la "defensa da vila" que se celebraron ayer en el interior del consistorio y avanzadilla de la que se representa esta tarde en el Auditorio municipal. Mercadillo de época, "xogo de bolos celta" y espectáculo de magia fueron otras actividades que amenizaron la jornada.

"Una lástima que el tiempo haya obligado a cambiar los planes, porque dentro no es igual, aunque ellas se están divirtiendo mucho", reconocía una pareja que había ido con sus dos hijas a disfrutar de las actividades organizadas por Illa dos Ratos en el interior del consistorio, como talleres de disfraces, caracterización, reclutamiento y entrenamiento. Yincanas y juegos culminaron con una fiesta de confraternización ambientada con música de época y en la que todos pusieron ganas y regresaron a casa con las caras pintadas, indumentarias acordes con la efemérides y los bolsillos llenos de chuches repartidas a granel por los organizadores, aunque también con la espinita de que "en el exterior hubiera sido más vistoso", insistían otras madres que acompañaban a sus hijos.

Tampoco todos los comerciantes del Mercado Campesiño e Mariñeiro, acogidos en la planta superior de la plaza de abastos, están viendo colmadas sus expectativas de ventas tras el obligado cambio de ubicación y ayer temían que el mal tiempo anunciado para hoy "espante a la gente" que acudiría al evento en otras condiciones. Desde el Concello señalan que se está haciendo lo posible para paliar las trabas de la meteorología, que "quita as gañas de saír da casa e deixa a festa algo deslabazada", reconoce Mercedes Giráldez. Así, el teatro itinerante y la representación de "un día na vila de Cangas alá polo 1617", con actuación y recreación de momentos musicales y de baile de época, previstos en la alameda, acabaron igualmente en el interior del mercado de abastos.

Misa con el arzobispo

También la Iglesia Católica está celebrando los actos conmemorativos del 400 aniversario del asalto a Cangas y la quema del templo parroquial, en 1617. Ayer por la tarde, tras el rezo del Rosario, se celebró una misa solemne en honor al Cristo da Pila oficiada por el arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, y que puso fin a las celebraciones religioso-culturales.