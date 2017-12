Cangas proclama a resistencia aos turcos

"Esta festa que queremos recuperar con vocación de permanencia no tempo non rexurde para celebrar a destrución, a tristura e a desolación, senón para todo o contrario, para celebrar a resistencia". Con esa proclama e vestido con indumentaria do século XVII, abriu onte o alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, os actos centrais do 400 aniversario do desembarco dos piratas turcos berberiscos e a resistencia da vila aos invasores, así como a traxedia posterior que sofriron mulleres como María Soliño, convertida en símbolo pola Inquisición. Hoxe e mañá continúan as actividades festivas.

"Desde logo, se eu fose o rexidor de Cangas naquel comezo do século dezasete, non estaría hoxe aquí tentando celebrar unha efeméride, senón que tería a obriga de avisarvos do que ía pasar mañá e a estas horas teriamos que estar organizando a resistencia, a fuxida dos máis débiles, como así aconteceu", proclamou Xosé Manuel Pazos no pregón celebrado a última hora da tarde desde o palco da música, diante dunhas duascentas persoas que aproveitaron que a chuvia deu unha trégoa para oficializar o comezo dunha fin de semana de actividades que conmemoran aquel feito histórico.

Pazos calificou de "día aciago" aquel 9 de decembro de 1617, cando unha frota de piratas turcos bereberes arrasou a vila. "Queimaron casas e barcos, asasinaron, roubaron, levaron xente do pobo como escrava e deixaron unha ferida social da Cangas tardou moitos anos en recuperarse", lembrou. Consecuencia daqueles actos de pillaxe e saqueo, tamén de persecucións promovidas contra mulleres viúvas e de posición económica desafogada, acusándoas de bruxería e quedando os delatores e a propia Inquisición cos seus bens, "nace a historia das bruxas de Coiro de María Soliña, pois a praia de Areas Gordas está en Coiro e algunhas acusadas eran da parroquia, e nace, sobre todo, a triste e cruel historia de María Soliña, abondo coñecida e inmortalizada desde a poesía, a música, o teatro, a historia...", repasou.

Pero esta festa xurde, e con ánimo de instituírse, para celebrar a resistencia. "Deámoslle a volta aos lentes da historia: O 9 de decembro de 1617 significou para Cangas un canto á capacidade de resistir diante da adversidade, de rexurdir e navegar cara adiante nos tempos máis tormentosos", reclamou o rexidor cangués, que aludiu a María Soliño como símbolo da "ancestral violencia contra as mulleres", pero tamén da capacidade destas "para rebelarse e manterse firmes ata o fin", que, aínda tráxico, está "preñado de afouteza e dignidade".

"Pode que a chuvia, a ansiada chuvia que chegou no momento máis inoportuno, nos desluza un pouco algúns dos actos que tiñamos programados ao obrigarnos a cambialos de lugar e de formato; pero o entusiasmo continúa e o convite a todas e todos para que gocedes destes tres días de recreación festiva permanece" engadiu o alcalde, que rematou a invitación é festa cun "Viva Cangas e perviva o espírito e María Soliña!"