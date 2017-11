El PP asegura que el gobierno rechaza bajar el IBI porque no habrá nuevas ordenanzas

El grupo municipal del PP de Cangas vuelve a elegir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para atacar al grupo de gobierno, al tiempo que anuncia que la próxima semana presentará un escrito de queja contra el Concello de Cangas ante la Valedora do Pobo, por no facilitar documentación requerida sobre la el padrón de la concesionaria de la EDAR de Cangas y la aprobación del cobro en vía ejecutiva.

El PP afirma que el tiempo les da la razón, una vez más. Recuerda que en el año 2014, cuando estaba en el gobierno de Cangas, rebajó el tipo impositivo del IBI del 0.6% al 0.55%. para que la recaduación por este concepto fuese similar a la del año anterior, en torno a los 2,8 millones de euros. Afirma el líder del PP, José Enrique Sotelo, que en distintos momentos del año 2017 el PP presentó iniciativas para que los 4,7 millones de euros que figuran en los presupuestos fuera adaptados a la situación económica real de las familias cangueses, "máis cado nese ano o Concello ingresou as liquidacións das revisións catrastrais que fai que por ese concepto do IBI recade máis de 6 millóns de euros". Recuerda que todas fueron rechazadas por el gobierno municipal con la disculpa de que estaba elaborando nuevas ordenanzas para el año 2018. "Como era previsible tratábase dun engano máis. Xa o feixeran coas revisións catastrais cando pretendían facer a través dun avogado amigo contratado para facer alegacións fora de prazo. A data de hoxe é imposible xa a modificación de calquera ordenanza fiscal, pois aínda que se convoque un pleno extraordinario non daría tempo a exposición o público e aprobación definitiva no que queda de ano. Este é goberno progresista de Cangas que saquea os seus veciños. Claro que á culpa é de Montoro e do ORAL ou do PP Lóxico, teñen que recadar para malgastar. O gasto corrente disparaouse en case 2 millóns de euros, entre os orzamentos de 2015 e os do 2017. Eran os que prometeron baixar os impostos e subíronnos de forma esaxerada, para despois presumir de xestión".

Respecto a la denuncia que presentará el PP ante el Valedor do Pobo, es consecuencia de la negativa del gobierno local a aportar determinada documentación requerida por el grupo municipal del PP. El PP pone como ejemplos la solicitud de información presentada el día 22 de enero de2016, solicitando informes sobre la EDAR, la solicitud de información presentada el día 15 de febrero de 2016, cuando solicitó un informe de secretaria sobre la legalidaddel concurso del gestión del ciclo del agua, sobre la legalidad de la adjudicación de la piscina municipal sin presentar elaval de laempresa adjudicataria; la solicitud de copia del contencioso ante el TSXG contra el informe del Ministerio de Medio Ambiente sobre los núcleos costeros ; la solicitud del 27 de julio de 2017 de la relación de vehículos municipales y así hasta seis peticiones más.