Ortega: "La Xunta carga el trabajo a los concellos"

La concejala de Benestar Social de Moaña, María Ortega, asegura que en el caso de este Concello firmaron el convenio de "Vivenda baleira", pero no tienen a nadie que quisiera poner a disposición su propiedad para cederla en alquiler. Asegura que los concellos son los que tienen la competencia para la recepción de las viviendas que las personas quieren poner a disposición según el régimen de alquiler que marca la Xunta. Entiende que si no hay vivienda cedida debe de ser porque a los propietarios no lesinteresa con ese precio de alquiler.

Reconoce la concejala que desde que firmaron el convenio "tampoco hicimos mucho más, realmente no hicimos una captación proactiva porque lo cierto es que la Xunta está cargando mucha gestión a los concellos sin dotarnos de los recursos suficientes". La concejala manifiesta que en el Concello "no hay personal para hacer todo el trabajo que debiera de realizar la Xunta, además de que no da ninguna ayuda tampoco".

Por lo que respecta a si hubo personas que se acercaron al Concello demandando alguna vivienda al amparo de este programa, reconoce que pudo haber alguna que se acercó para pedir información, pero se la remitió al Instituto Galego da Vivenda e Solo "porque en el Concello sólo recepcionamos la solicitudes".Sobre número de solicitudes, manifiesta que no le consta que hubiera alguna presentada.