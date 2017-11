Mercedes Giráldez explota contra Sotelo y lo tilda de "necio, falso e ruín"

La concejala de Obras y Servicios del Concello de Cangas, Mercedes Giráldez (BNG) explota contra el ex alcalde del PP, José Enrique Sotelo, que ayer acusaba al gobierno tripartito de estar en connivencia con la concesionaria del agua y de asegurar que la obra de abastecimiento de Herbello era una mentira.

"Hai que ser necio, falso e ruín, porque ingnorante con creo que sexa Sotelo para falar da obra de Herbello nos termos que o fai. O PP dos hilillos, do financiamento ilegal fala de estafa?. Nunca cousa coincidimos, o tema da auga foi a maior estafa política do PP e do propio Sotelo da historia de Cangas. Non coñece co proxecto e atrévese a por en cuestión esta obra con datos falsos e mentiras cando preparou aquel anteproxecto e asinou ese contrato leonino de 25 anos cunhas tarifas infladas e que suponían uns ingresos de más de 2 millóns de euros a unha empresa a cambio de 800.000 euros que gastaron en obra electorais e uns investimentos que non cubrían as necesidades reais. É evidente que subiron os padróns respecto ás tarifas anteriores ao contrato, é evidente que a empresa recada máis, e tamén é evidente que estas novas tarifas foron rebaixadas por este goberno para paliar os graves prexuízos que as tarifas de Sotelo, as que asinou, provocarían na cidadanía. Estas tarifas que a empresa denunciou porque recada menos do prometido polo PP. E fala él de connivencia ? Que pretendía con esecontrato a 25 anos e esas tarifas súas?", sostiene Mercedes Giráldez. Asegura que Sotelo es la persona menos indicada para hablar de este tema y el máximo responsable de la situación actual, en un conflicto de compleja y cara solución.

Respecto a la obra de Herbello en sí, Mercedes Giráldez afirma que es totalmente falso que parte de esta obra esté ejecutada, como mantiene Sotelo, y que lleve funcionando desde 2003. "É falso que se vaían substituir uns bombeos e é falso que exista conexión dende o depósito do Piñeiro coa rede existente en Aldán na PO-315. O pequeño depósito de San Cibrán nunca, nunca funcionou, está inaoperativo e nunha cota máis baixa o que imposibilita a súa funcionalidade. O proxecto de Soelo, recuperado do 2009, só era para aproveitar a rede existente e tirar dela sen pensar que o grupo de presión de Menduiña non soportaría esta ampliación. Este novo proxecto non é o proxecto que tiña o PP, polo que non poden coincidir os números".

Mercedes Giráldez asegura que se trata de una obra mucho mayor de la prevista por el PP. "O que lle molesta ao PP é ao señor Sotelo é que traballemos e solucionemos problemas que eles foron incapaces de facer. Se non coñece o proxecto pode pasar polo Concello a velo e estudalo, así non tería dúbidas e podería falar con coñecemento e non lanzar mentiras interesadas".