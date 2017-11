Sotelo: "A gran mentira da obra de Herbello"

Mientras el gobierno se reúne con la concesionaria del agua, el líder del PP, José Enrique Sotelo, persona que firmó el contrato del agua actual por un periodo de 25 años denuncia al gobierno de connivencia con la misma. Lo hace en referencia a las obras de abastecimiento de Herbello, que comenzaron esta semana "Primeiro alegrarnos de que os veciños do centro de Herbello, despois de case tres anos poidan ter auga. Pero dito isto., temos que denunciar, unha vez maís, que preto de 3 anos de estar firmado un contrato onde estaba claramente especificado un cronograma de inversións, se execute a primera obra, curiosamente, cun incremento de máis de 100.000 euros do que estaba inicialmente previsto: 144.394 fronte aos 293.668 euros que aparecen no cartel anunciador).

Afirma José Enrique que es una gran mentira, que parte de esa obra ya está ejecutada y funcionando desde el año 2003 y lo que va a realizar ahora la empresa es sustituir unos bombeos, seguramente ya agotados por su uso "e que a empresa ten a obriga de mantelos, e os imputa a prezo de ouro a esta obra. Hoxe ya existe ese depósito a eses bombeos e tamén a concesión coa rede desde Piñero de Darbo ata o cruce coa PO-315, rede que permite anela o abastecemento co tuvo que ven pola estrada autonómica PO-315 e que é o abastecemento de Aldán na actualidade. Grazas a esta rede e a pesar de anular o depósito de San Cibrán sen contar co Concello, Aldán ten auga, incluidos os veciños de Herbello, excepto os do centro da aldea. A non ser que se faga un novo depósito a unha cota máis alta ou en cola no entorno da rotonda do corredor non se varía nada. Unha vez máis demóstrase o que sempre dixemos co tema da auga. Foi maior estafa política da historia do Concello. A connivencia do actual goberno coa empresa é total. Seguramente é un novo paso da municipalización que venderon. E mentras o goberno mira para outro lado, a empresa factura máis que nunca. O padrón do 3º trimestre do 2017 foi por un importe de 544.478,68 euros, fronte aos 450.333 do mesmo trimestre en 2015.