Estudio para aprovechar el manantial de Lagoeiro

La sequía ha obligado a incrementar las medidas de control sobre el consumo de agua. La concesionaria municipal ha intensificado los trabajos de búsqueda y localización de fugas en la red de abastecimiento. Al mismo tiempo se exploran otras alternativas para mejorar las captaciones actuales. Fidel Castro explica que una de las alternativas que se maneja es aprovechar el manantial de Lagoeiro, en el lugar de Soutelo. Los técnicos deberán estudiar su aporte y si resulta posible canalizarla y llevarla hasta el bombeo del depósito de Outeiro.

Entre otros usos "no prioritarios" se aplican restricciones en el riego de los campos del fútbol del municipio, en A Graña [Bueu] y Laxes [Beluso]. Por ahora no hay limitaciones en el consumo industrial, aunque de persistir la sequía no sería descartable. De hecho Augas de Galicia tiene en trámite un requerimiento para que Ence reduzca su consumo. La empresa ya ha comunicado que se ajustará a esas nuevas condiciones.