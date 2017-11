Alerta ante un posible timo de un joven que recoge a mayores en la parada del bus

La comunicación a la Policía Local de Moaña por parte de una vecina de este municipio de un suceso que le ocurrió esta misma semana ha puesto en alerta a los agentes que advierten a las personas mayores de que un joven podría intentar timarlas al invitarles a subir a su coche para llevarles a su destino y ahorrarse así la pesadez y el dinero del transporte público.

La mujer, que puso los hechos en conocimiento de la Policía; asegura que estaba sola a mediodía en la parada del autobús en la Praza do Concello cuando un joven muy amable y de buen aspecto paró su coche, le preguntó a dónde iba y la invitó a llevarla. La mujer le dijo que iba a Meira y subió en el coche. Explica que al llegar a la zona de A Xunqueira, antes de Meira, el joven le dijo que iba a parar a comprar tabaco y que si le podía cambiar un billete de 50 euros. La vecina le dijo que no y él, sin mediar palabra, dio la vuelta con el coche y la dejó de nuevo en la Praza do Concello, solo le dijo que la dejaba allí porque tenía que cambiar de vehículo.