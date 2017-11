El PSOE de Bueu pide la humanización de Pazos Fontenla y su cesión al concello

La reunión que la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, mantuvo esta semana con el alcalde de Bueu, Félix Juncal, ha servido al concejal del PSdeG-PSOE, José Manuel Vilas, para reiterar su petición de que la Xunta de Galicia acometa cuanto antes la humanización de la calle Pazos Fontenla para su posterior reversión al concello. El edil socialista ha calificado de "moi escasas" las peticiones que el regidor buenense formuló a la titular del departamento autonómico en su encuentro, y subraya la importancia de acometer una actuación "que levamos pedindo anos, nunha rúa que precisa dunha reurbanización urxente".

Vilas se mostró crítico con la inversión que la Xunta de Galicia ha destinado a Bueu en los últimos tiempos. "Non hai dereito a que nos trate como está facendo. Hai anos que Bueu non se leva un chavo por parte da administración autonómica. Non sei se é porque quen goberna a nivel local é o BNG e non o PP, pero hai cuestións que son moi necesarias en canto a infraestructuras", señala, antes de añadir que "non se trata de pedir por pedir, senón que Bueu necesita esa inversión e a Xunta ten que poñer os cartos para facelas realidade".

Semáforos en la PO-551

En cuanto a algunas de las mejoras anunciadas por Ethel Vázquez para incrementar la seguridad vial en la PO-551, con la construcción de al menos cuatro pasos de peatones elevados, Vilas manifiesta que respalda ese tipo de medidas para reducir la velocidad de los vehículos, pero también advierte de que "haberá que estar atento para que os lombos non sexan como os de Montero Ríos, que quedaron fatal, todo son queixas e agora ninguén se quere facer responsable para quitalos". Es más, en su opinión, una opción más adecuada a las características de la carretera podría ser la instalación de semáforos, "tal e como ocorre en Ardán (Marín), e serven tamén para que se reduza a velocidade. Se os hai en Ardán non se entende que non os haxa tamén en Loureiro e en Cela á altura da panadería, dous dos puntos máis críticos deste tramo do vial".

Otra de las críticas del edil del PSOE se centró en la retirada de un paso de peatones en Cabalo, al estar situado en una curva y ofrecer, por tanto, escasa visibilidad tanto a peatones como a conductores. "Quitouse ese paso de peatóns pero non se deu ningunha alternativa, como podía ser a dun semáforo no entorno", señala. De este modo, apunta, se priva de un lugar para cruzar "que é moi necesario na zona". En este sentido, propone la inclusión de alguna medida disuasoria de la velocidad, "porque fai falta e non hai posibilidade para os peóns de cruzar a rúa".