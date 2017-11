Muñoz critica fallos en el Concello y Caballero apunta hacia la Xunta

Ni acuerdo para revisar los protocolos de actuación y el plan de emergencias municipal ni pacto para exigir mejoras en la coordinación con los efectivos de extinción de la Xunta y del Estado. El pleno para analizar la crisis incendiaria del pasado 15 de octubre se cerró ayer en menos de 45 minutos sin ninguna propuesta de los grupos municipales para avanzar en materia de prevención y en medio de una fortísima gresca política. PSOE, PP y Marea se enzarzaron a la hora de señalar a los responsables de los errores detectados en las comunicaciones entre los diferentes cuerpos de seguridad y la movilización de medios técnicos y humanos. El alcalde y la portavoz popular protagonizaron un agrio enfrentamiento en un inédito cara a cara en Praza do Rei con duras acusaciones que acabaron por empañar del todo la sesión.

Las diferencias se evidenciaron nada más arrancar al no haber acuerdo sobre el formato que debía tener la sesión y los tiempos de intervención de cada grupo. Finalmente el pleno se celebró con unos tiempos muy ajustados equivalentes a los de una moción con apenas 5 minutos para cada portavoz con tres adicionales para el PP por ser quién solicitó esta sesión monográfica. El gobierno socialista aseguró después que no se les dejaba comparecer y anunció un nuevo pleno sobre incendios para el próximo miércoles en el que se dará cuenta de la actuación municipal.

Los prolegómenos no eran halagüeños y el inicio del debate pasadas las once de la mañana dejó claro que las posturas eran irreconciliables. El resultado final fue el rechazo con los 14 votos del PSOE de la propuesta del PP, única sometida a votación, de crear una comisión especial integrada por el gobierno, grupos políticos, técnicos municipales, Policía Local y Protección Civil para revisar los protocolos de actuación y actualizar el Plan de Emerxencias Municipal (PEMU) que siguen sosteniendo que no se activó durante la oleada de fuegos.

Aunque no se sometía a votación y, por lo tanto, no fue tenida en cuenta, desde Marea de Vigo demandaron la aplicación del artículo 35 del reglamento para crear una comisión de investigación en la que se analicen los partes oficiales de aquella noche y comparezcan los jefes de la Policía Local y Bomberos, además de los jefes de servicio implicados. "Nos puede llevar tres o cuatro meses de trabajo, pero sería la única vía para esclarecer lo ocurrido, saber quién no hizo lo que tenía que hacer y aportar soluciones para no repetir los mismos errores", defendió Rubén Pérez.

¿Había efectivos suficientes?

El debate lo abrió Elena Muñoz por ser su grupo el que solicitaba la comparecencia del alcalde para explicar las medidas adoptadas por el Concello los días 15 y 16 de octubre e informar de la evaluación de daños en el municipio. Planteaba una propuesta adicional para crear una comisión especial sobre los incendios que fue rechazada. "¿Estaba la ciudad preparada para lo ocurrido? ¿Estaban todos los efectivos disponibles? ¿Está actualizado el plan de emergencias?", dirigió la líder local directamente al alcalde y presidente del pleno, al que contestó con un rotundo "no". En su opinión, el plan de emergencias de 2014 "es papel mojado" y desde el PP denunciaron "una absoluta descoordinación entre Policía Local, Bomberos y Policía Nacional" y apuntaron que "no se llegó a avisar a Protección Civil".

Muñoz señaló a Carlos López Font, concejal de Seguridad, "como principal responsable de que todo el dispositivo fallase y fuera una continua improvisación". El PP mantiene que la noche de los incendios "no había medios humanos suficientes, ni vehículos ni un puesto de mando avanzado". Estas duras críticas encendieron al también portavoz socialista, que acusó al PP de "hacer política" con la grave crisis de los incendios y de no tener "ni idea" del funcionamiento municipal, además de acusarla de no dejar que ayer compareciese el alcalde y eligiese el debate en formato de moción, algo que el PP niega.

"La ola de incendios arrancó a las 14.00 horas del domingo y el lunes a las 06.00 de la mañana estaba resuelta. Está faltando al respeto a todos los trabajadores públicos", le reprochó el socialista, que defendió que el dispositivo vigués "actuó a la perfección". "Ha tenido miedo a que hoy compareciese el gobierno y dejase claro quién actuó bien y quién no. Hay que debatir sobre el papel de la Xunta y del Estado", advirtió Font en su discurso.

Muñoz elevó el tono en este punto recordando que "miedo pasaron los vigueses" el 15 de octubre acusando al gobierno local de "no haber estado a la altura". "Arriesgaron la vida de la gente al actuar sin ninguna coordinación. Si fuera por ustedes, hubiera ardido toda la ciudad", espetó la portavoz popular a la bancada del gobierno. A estas alturas ambos lados estaban casi a gritos replicándose mutuamente.

A tal nivel llegó el cruce de reproches que el alcalde realizó continuos llamamientos a Muñoz y Font para que se callaran y decidió intervenir para afear la crítica generalizada de los populares al dispositivo de extinción. "Es momento de debates nobles, no partidarios ni partidistas. Hay que destacar una actitud casi heroica de policías, guardias civiles, bomberos y de los propios ciudadanos", insistió el regidor, que acusó a la oposición de "no tolerar que se hubiera hecho bien".

"Al PP le hubiera gustado que fuera mal ese día para hacer daño a Abel Caballero. Es una bajeza", criticó el alcalde, que reconoció las llamadas que le realizó esa noche la conselleira de Agricultura y el propio presidente de la Xunta. "Tuvimos que solucionarlo solos. Feijóo me llamó a última hora del domingo para ofrecernos la UME que llegaba a las 05.00 de la mañana, pero a esa hora ya no hacía falta y yo le reconozco ese ofrecimiento y también al Gobierno central", destacó elevando la voz Caballero en un intento por que no se empañe la actuación global de la ciudad aquella jornada. Durante estos últimos minutos también se sumaron a los reproches en alto la edil Ana Laura Iglesias, Javier Pardo y Miguel Fidalgo, que no rehúsa ningún debate.

En menos de 45 minutos se cerró una sesión en la que no se entró a fondo en la organización del dispositivo contra las llamas ni se escucharon propuestas para mejorar la respuesta a la oleada incendiaria en caso de repetirse. Tampoco dio tiempo para hablar de ayudas para los afectados. El PSOE planteó una enmienda a la propuesta de acuerdo de los populares para realizar un seguimiento a las ayudas anunciadas por el Gobierno central y la Xunta, instar al Gobierno gallego a revisar los protocolos de actuación ante emergencias y aprovechar la redacción del PXOM para ordenar la relación entre el casco urbano y los montes de la ciudad, pero no fue aceptada y ni llegó a votarse.

Los tres grupos no cerraron ningún acuerdo ni propuesta como el que pidió Marea para analizar la gestión de las emergencias a nivel autonómico y coordinar mejor a los equipos de extinción evitando como ocurrió en octubre que Vigo se vea "acorralado" por dos frentes de fuego que vienen de municipios del área donde sí estaba actuando la Xunta. Su portavoz, Rubén Pérez, fue de los pocos que arrancó una sonrisa general al ironizar con que el plan de emergencia local tan discutido "lo único que no indica es que Camilo y el alcalde vayan de parroquia en parroquia en coche", recordando la actividad de Caballero el 15 de octubre junto a su conductor tal y como reflejaron los medios.

