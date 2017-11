Levantan la antena de 40 metros que dará cobertura a toda la zona de O Hío

La antena de telefonía móvil que dará servicio a toda la zona de O Hío, especialmente Nerga, Barra, Viñó, Liméns y Donón, es ya una realidad física en el monte de As Fenteiras, en Nerga, un poco antes de Viñó. Los vecinos se percataron del levantamiento de esta torre de 40 metros de altura que se dimensiona para acabar con los problemas de cobertura que hay todo el año, pero que se hacían más evidentes en los meses de verano, al aumentar la población debido a ser una zona de playa.

De momento, la antena se levanta ya en el monte de As Fenteiras, pero aún no hay fecha para que esté operativa, aunque se calcula que quede poco tiempo. No hay que olvidar que la empresa que instala la antena, Orange Espange S.A. solicitó también permiso para instalar una estación base de telecomunicaciones en el poliderpotivo municipal de O Gatañal.

O Gatañal

Precisamente en la junta de gobierno del pasado día 6 de noviembre, sus miembros acordaron adjudicar a Orange Espange S.A. la concesión administrativa de uso privativo paa la instalaciónd e una estación base de telecomunicaciones en el polideportivo municicipal d Gatañal.

La junta de gobierno local, no ostante, advierte a la empresa de telecomunicaciones que para la citada instalación deberá cumplir una serie de condiciones impuestas desde la Alcaldía de Cangas tendentes a corregir las deficiencias de fecha de 3 de julio de 2017. Los problemas de cobertura en esta zona dificultaban mucho el trabajo de empresas ubicadas en las inmediaciones.