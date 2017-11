El concello unirá las dos viviendas altas de la Casa dos Pobres en una sola para familias

La reforma de la Casa dos Pobres, propiedad del Concello de Cangas en la rúa Enseñanza, está en marcha. La Diputación aprobó ayer, a través de una resolución presidencial, una nueva aportación para Cangas, al amparo del Plan Concellos, por importe de 53.837 euros, que se destinarán para la rehabilitación de este inmueble con el que se ofrece la posibilidad de vivienda gratuita y temporal a personas en situación de emergencia mientras no se resuelve su situación.

La casa tiene más de cien años de antigüedad, es de piedra, y dispone en la actualidad de cuatro apartamentos:dos en la planta baja y dos en la alta, de los que sólo está ocupado uno de ellos, en donde reside una mujer, debido a que el resto están muy deteriorados y no reúnen las condiciones de habitabilidad. El inmueble ha sido utilizado al menos en el último medio siglo como centro de acogida de personas y familias sin recursos.

El Concello ya dispone del proyecto de obra que contempla la reforma de las tres viviendas vacías, uniendo en una sola más grande las dos de arriba y arreglando la de abajo con su mismo tamaño.

Tal y como asegura la concejala de Obras, Mercedes Giráldez, la idea de hacer una vivenda más grande es para poder acoger casos de familias más numerosas, con hijos. Con esta reforma quedará en la planta alta una vivienda de 76,75 metro cuadrados, con tres dormitorios de 11,44; 10,51 y 15,73 metros cuadrados, respectivamente; un cuarto de baño, cocina de 8,80 metros cuadrados; y estar-comedor de 24,85.

La vivienda a remodelar en la planta baja es de 31,37 metros cudrados y consta de un dormitorio, un baño y un estar-comedor-cocina. La otra vivienda, que está ocupada, no será remodelada, puesto que ya fue rehabilitada y se realizan mantenimientos por parte del Concello, tal y como asegura el concejal de Benestar Social, Tomás Hermelo. La intención del Concello es poder iniciar las obras de reforma entre diciembre y enero.

"Vivendas baleiras"

La adjudicación de las viviendas es competencia de la Concejalía de benestar. Hermelo no podría precisar cuántas personas o familias en Cangas necesitan de estas viviendas gratuitas temporales, porque asegura que no hay una lista, y los casos, como los de desahucios, se atienden a medida que llegan y se le da solución, pero cree que "con dos o tres de estas viviendas no tendríamos problemas".

Lo que sí asegura es que Cangas carece de este tipo de viviendas por una mala política que se realizó durante el boom urbanístico ya que las cesiones urbanísticas obligatorias se tradujeron en cesiones económicas, cuando hubiera sido una oportunidad para dotar de más viviendas y locales el Concello. En cuanto al plan de vivendas baleiras, al que está adherido el Concello, señala que no hay ninguna en alquiler porque es muy difícil conseguir en este municipio casas por 345 euros al mes, que es el precio máximo estipulado. De todas formas, añade que están en contacto con inmobiliarias para que actúen de puente con propietarios.