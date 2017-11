Comienzan las obras de abastecimiento de Herbello en pleno proceso de rescisión del contrato del agua

La preocupación del Partido Popular por las obras de abastecimiento a Herbello y la conexión con el depósito de Piñeiro coincide con el inicio de las obras por parte de la UTE Gestión Cangas. (FCC Aqualia y Civis Global). Se trata de la primera inversión que realiza la concesionaria del agua, a la que el gobierno local quiere dar pasaporte y que lo anunció un día después de la presentación del proyecto, en el mes septiembre. El presupuesto de ejecución de esta importante obra asciende a 268.468,53 euros.

A pesar de que ayer el alcalde de Cangas y la concejala de Obras y Servicios, Xosé Manuel Pazos (ACE) y Mercedes Giráldez (BNG), respectivamente, comparecieron en Herbello para corroborar el inicio de los trabajos del proyecto, el PP no retira su moción sobre el retraso de la misma. La edil Mercedes Giráldez manifestó ayer que el gobierno local lleva un año trabajando en este proyecto, reuniéndose con los vecinos. Recuerda que la importancia del mismo no solo es abastecer toda la aldea de Herbello, sino también la conexión con el depósito de Piñeiro, que supone una línea directa para toda la zona de Aldán que soluciona los evidentes problemas de presión o Outeiro de Menduiña. Asegura la edil que si las obras no empezaron antes fueron por problemas ajenos al Concello, pero tampoco responsabiliza de los mismos (podría hacerlo en pleno proceso de rescisión del contrato) a la empresa concesionaria.

El núcleo de Herbello carece en la actualidad de la red de abastecimiento municipal. El depósito de Piñeiro está situado a la cota de 19.84 metros, tiene una capacidad de 500 metros cúbicos y recibe agua mediante bombeo desde Coiro. Este depósito se encuentra a una cota que no es suficiente para poder conectarlo con la red existente en la vertiente norte, zona de Aldán, debido que se encuentra por debajo del cambio de rasante que marca el límite entre cuencas. La diferencia de las cota entre la solera del depósito y el punto más alto del vial es reducida por lo que se realizó un levantamiento topográfico con el fin de analizar las posibilidades de realizar una conexión por gravedad, algo que fue descartado. Al final se optó por instalar un bombeo en línea en la entrada del depósito de forma que se pueda garantizar la circulación del agua a través de una tubería de impulsión que llegue hasta el punto más alto de la carretera, para desde allí bajar por gravedad hasta el punto de conexión con las nueva red de Herbello y, por lo tanto, al resto de la red, situada en cotas inferiores.

Las actuaciones se llevará a cabo en zonas de dominio público en las que no se ha previsto realizar expropiaciones. Sí que es probable que durante la ejecución de algunas obras, como colocación de válvulas o conexión de redes secundarias, que sea necesario realizar cortes programados en el servicio de abastecimiento.

El plazo de ejecución de esta obra es de cuatro meses y el de garantía de dos años.